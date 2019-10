Roberto Soldado: "Jugamos contra presupuestos monstruosos pero..."

Roberto Soldado (Valencia, 1985) vive una segunda o tercera juventud en el Granada CF. El club nazarí disfruta ahora de sus goles, tras dos años en los que militó en el Fenerbahçe turco antes de regresar al fútbol español. Tras pasar por clubes como el Real Madrid, el Valencia, el Villarreal o el Tottenham entre otros, vuelve a saborear el sabor de un liderato como el que goza el equipo andaluz.

¿Se esperaba estar tan cómodo después de 10 jornadas de LaLiga y además ser líderes?

La verdad es que nadie esperaba este inicio de temporada tan bueno que estamos teniendo. No obstante, tenemos que ser realistas y saber que los malos momentos llegarán y no nos debemos desviar de nuestro objetivo principal que es la salvación.

Pero ahora siendo los primeros será diferente...

Para nosotros cada partido es una final y así lo afrontamos. Jugamos contra presupuestos monstruosos pero en el campo jugamos once contra once y no se lo vamos a poner fácil a nadie.

¿Se imaginaba regresar así a LaLiga?

En el plano personal estoy encantado porque tenía muchas ganas de volver a LaLiga. He estado en Inglaterra y Turquía y aunque tuve ofertas para seguir fuera tenía claro que mi prioridad era volver aquí.

¿Está cómodo en la ciudad y en el club?

En Granada tanto mi familia como yo estamos encantados y después de estar viviendo fuera todos teníamos ganas de regresar a España. Tanto la ciudad como la afición nos ha acogido con los brazos abiertos y estamos encantados de estar en este proyecto.

Como hombre que está de vuelta en esto del fútbol, ¿cuál es la clave del éxito del Granada?

En el vestuario hay un ambiente excelente y esa es una de las claves de nuestra marcha en la liga. Yo soy de los veteranos e intento aconsejar a los más jóvenes y ayudarles en todo lo que puedo. Estoy disfrutando mucho de todo lo que nos está sucediendo.

Usted ha estado en muchos equipos y con muchos entrenadores, pero ¿qué es lo que más le sorprende de alguien como Diego Martínez, que no es tan conocido para el gran público?

Lo convencido que nos tiene a todo el vestuario y como confiamos en todo lo que nos dice. Somos un grupo que creemos en lo que el cuerpo técnico nos dice porque hay complicidad con el entrenador y su equipo. Y no es porque ahora vayamos los primeros: desde el comienzo nos fueron convenciendo sus mensajes. El mister tiene las cosas muy claras y sabe transmitir muy bien lo que quiere. Se anticipa a lo que puede suceder en un partido y eso es muy importante para un jugador. No tengo ninguna duda de que va a tener una carrera muy importante como entrenador.