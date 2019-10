Jornet reina en Nepal y Egea finaliza sexto las Golden Trail Series

Las Golden Trail Series echaron el cierre a otro brillante año en la Annapurna Trail Marathon (42 km y 3.560 metros de desnivel positivo). Allí se dio cita la elite del trail mundial junto a lo más granado del panorama nepalí, muy ducho en estas carreras de montaña, por razones obvias.

Apenas salía el sol por la inmensidad del Himalaya cuando se dio la salida a la carrera: allí estaba el bravo corredor del Salomon Iati Team, Aritz Egea, rodeado por nombres y apellidos de impresión: Kilian Jornet, Davide Magnini, Stian Agermund-Vik, Thibaut Baronian, Marc Lauenstein y Sage Canaday. Ahí es nada.

La carrera fue bien para Egea hasta que llegó el momento de subir el altímetro. “Al principio me he encontrado muy bien hasta que hemos empezado a superar los 3.000 metros, que me ha afectado mucho la altitud. Hasta el punto más alto, a 3.753 metros, he llegado cuarto pero las fuerzas flaqueaban, tenía dolor de cabeza y me encontraba débil. Aun así he logrado acabar y llegar en una sexta posición”, explicaba satisfecho el corredor vasco. La sexta plaza en la carrera del Annapurna es la misma posición con la que Egea concluye este año las Golden Trail Series y también la misma que logró el año pasado.

Por delante, el duelo por la victoria era precioso entre Jornet y Magnini, el maestro frente a la gran joya. No pareció Kilian echar mucho en falta el último mes sin correr, allá por el Everest, puesto que terminó llevándose la carrera, sintiéndose cómodo en todo momento y aprovechando el descenso para abrir hueco. Jornet concluye el año con pleno de victorias: ha ganado todo lo que ha corrido.