Pepe Domingo Castaño llama "pelele" a Quim Torra y no iría al Chiringuito para "no perder credibilidad"

Pepe Domingo Castaño es una de las voces más reconocibles de la radio española. Ahora en 'Tiempo de Juego' de la COPE, como antes en 'Carrusel Deportivo' de la SER pero siempre al lado de Paco González, el veterano locutor se ha ganado el derecho de decir lo que quiere y cuando quiere. En este caso, incluso sobre temas tan polémicos como la situación de Cataluña.

"Lo de Cataluña está poniéndose cada vez más peligroso, porque desde las altas instancias del poder les estamos dando alas y están crecidos. Me gustaría saber realmente cuántos independentistas hay actualmente en Cataluña y no estaría mal hacer un referendum no vinculante para conocer el número de personas que se quieren ir de España y sobre esos datos tomar una decisión final. Hablan mucho de diálogo, pero cuando una parte no quiere dialogar y no respeta al contrario, el diálogo es imposible. Estoy del tal Torra hasta los mismísimos. Es inaceptable tener a ese pelele al frente de Cataluña. Hay que empezar por ahí", señala el veterano periodista.

¿Pepe Domingo con Pedrerol?

Castaño ha sido entrevistado en 'A la contra', donde repasa su trayectoria. Desde su viaje desde su Padrón natal, hasta sus tiempos como experto musical en TVE, que ha sido siempre su pasión. También confiesa en la misma su opinión sobre 'El Chiringuito', el programa de un Josep Pedrerol que le ofreció trabajo hace tiempo.

"No (participaría en 'El Chiringuito'). A mí me lo ofreció Pedrerol cuando estaba montando Punto Pelota en Intereconomía. Me dijo que le interesaría que fuese. Le dije que hacía publicidad y que estaba defendiendo el producto de un cliente. Si me metía en discusiones futbolísticas entre Madrid, Barcelona, Atlético o Valencia… iba a crear confusión entre los clientes. Iba a perder credibilidad de cara a las marcas y creo que no me convenía. Y lo entendió", confiesa Castaño, que da su opinión del programa.

"Respeto lo que hace. Creo que es un género que está teniendo mucho éxito, pero no trabajaría allí porque creo que no debo hacerlo. Tengo amigos que están y que lo pasan en grande. Cuando voy con Iñaki Cano por mi pueblo, cuando lo invito a las fiestas, le para todo el mundo por la calle. Lo veo en la gente. Es un programa de éxito. Pero no es un programa al que deba ir", zanja al respecto.