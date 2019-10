Mathieu Perchicot consigue clasificarse para los cuartos de final a costa del tenista Franco Feitt

El tenista francés Mathieu Perchicot, número 440 de la ATP y cabeza de serie número 2, cumplió los pronósticos al ganar en los octavos de final del torneo de Tabarka por 6-2 y 6-2 en una hora y treinta y dos minutos a Franco Feitt, tenista argentino, número 1033 de la ATP. Con este resultado, seguiremos viendo al ganador del partido en la siguiente fase del torneo de Tabarka, los cuartos de final.

Las estadísticas del partido indican que el jugador francés logró quebrar 4 veces el saque a su contrincante, tuvo un 60% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 67% de los puntos al saque. En cuanto al argentino, no pudo quebrar el saque a su adversario ninguna vez, logró un 80% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 49% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final tendremos el enfrentamiento del tenista francés y el tenista argentino Fermin Tenti, número 621 y cabeza de serie número 8.

El torneo ITF Tunisia F43 se celebra sobre tierra batida al aire libre y en él participan un total de 65 tenistas. Asimismo, tiene lugar del 20 al 27 de octubre en Tabarka.