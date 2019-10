El B The Travel Brand Mallorca-Palma derrota al Cáceres Patrimonio de la Humanidad por 62-68

El B The Travel Brand Mallorca-Palma se impuso fuera de casa al Cáceres Patrimonio de la Humanidad por 62-68 durante la quinta jornada de la LEB Oro. Anteriormente, los locales cayeron derrotados a domicilio contra el Melilla Baloncesto por 71-60, sumando un total de tres derrotas consecutivas en sus cinco últimos encuentros, mientras que los visitantes derrotaron en casa al Carramimbre CBC Valladolid por 87-80 y tras el partido acumulan una racha de tres victorias en los cinco últimos encuentros. Con este resultado, el B The Travel Brand Mallorca-Palma se sitúa en quinto puesto y acumula tres victorias en cinco partidos jugados, mientras que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad se queda en novena posición con dos victorias en cinco partidos disputados.

En el primer cuarto no tuvo un dominador claro hasta finalizar con un 15-15. Tras esto, durante el segundo cuarto los locales consiguieron distanciarse en el marcador, el cual concluyó con un resultado parcial de 19-18. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 34-33 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto remontó el B The Travel Brand Mallorca-Palma para empatar el partido hasta que acabó con un resultado parcial de 14-15 y 48-48 de total. Finalmente, en el último cuarto del encuentro los protagonistas fueron los jugadores del B The Travel Brand Mallorca-Palma y el cuarto terminó con un resultado parcial de 14-20. Tras todo esto, los rivales cerraron el marcador del partido con un resultado de 62-68 para el B The Travel Brand Mallorca-Palma.

En la próxima jornada de la LEB Oro, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad se enfrentará al Leche Río Breogán en el Pazo Dos Deportes. Por su parte, el B The Travel Brand Mallorca-Palma se enfrentará al Coviran Granada.