La última confesión de Messi: "No cambio nada de mi carrera por el Mundial"

El mejor jugador del mundo fue entrevistado en su país en exclusiva para el canal TyC Sports, donde hizo un repaso por sus 15 años de carrera en los que ha ganado prácticamente todo... menos un Mundial.

En la entrevista que será emitida el próximo día 26, Messi hace una serie de confesiones sobre su carrera y, en particular, sobre la Copa del Mundo. A sus 32 años, el no haber ganado el máximo trofeo colectivo del fútbol no le atormenta. "Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es", fue la reflexión de Leo, que delata un pensamiento de asunción de que retirará sin nunca conseguirlo.

Estas palabras contrastan con el discurso que tenía el argentino previo al Mundial de Sudáfrica donde admitía que daría todo por ganar el Mundial: "Tuve la suerte de conseguir cosas importantes a nivel de club, pero cambiaría todo eso por el Mundial".

"Creo que no cambiaría nada de lo que tuve en mi carrera por ser campeón del mundo"

Este Messi más maduro, ha cambiado de opinión diez años después y su visión es completamente opuesta. "Creo que no cambiaría nada de lo que tuve en mi carrera por serlo (campeón del mundo)", admitió. Y es que, desde sus declaraciones en 2010, Messi ha prácticamente triplicado su palmarés colectivo y quintuplicado el personal.