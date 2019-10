River contrata al vigilante despedido por Boca por celebrar con los franjirrojos

El pasado 22 de octubre River Plate se clasificó para la final de la Copa Liberadores por segundo año consecutivo, tras imponerse en el resultado global a Boca Juniors por 1-2. En el partido de vuelta que se jugó en la Bombonera, tras el pitido final vimos una imagen insólita y muy atípica en un campo de fútbol. El agente de seguridad de Boca, Néstor Gabriel Portillo, celebró efusivamente con los futbolistas de River el pase de los millonarios a la semifinal, algo que gustó muy poco en la organización xeneize, que terminó despidiendo al vigilante.

Portillo habló con el diario argentino Clarín al día siguiente de los acontecimientos y contó lo sucedido: “Fui a la empresa y me dijeron que tenía que presentar un telegrama de renuncia por lo que ocurrió en la Bombonera. Es insólito. Hace 11 años que formo parte y nunca tuve un problema en ninguna de las canchas en las que me tocó trabajar. Esta no es la primera vez que saludo a los jugadores de River; la diferencia es que este caso fue viral. Boca Juniors pidió que me despidieran. [...] Lo que ellos dicen es que incité a la violencia por tener esa conducta. La verdad es que se contradicen, porque el informe del operativo fue positivo”.

Después de que los medios se hiciesen eco de lo sucedido y se viralizase su historia, salieron distintas iniciativas, como la de El Chiringuito para ayudarle a encontrar un nuevo trabajo.

¡AYUDEMOS a Gabriel PORTILLO a recuperar su TRABAJO tras ser obligado a RENUNCIAR por abrazarse a los jugadores de RIVER!#ElChiringuitoConPortillopic.twitter.com/lK7PoEktI2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 24, 2019

Por suerte para Néstor, los dirigentes de River también se enteraron de la situación del vigilante y fue contratado por TECH, la empresa que provee los servicios de seguridad para River. "Es una alegría enorme, necesito el trabajo. Mi familia es una nena de tres años y un varón de 14 años. No sé cómo agradecerle a River", confesó Portillo en una entrevista de TN.