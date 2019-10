Jornada 10 de la Segunda División B: previa del duelo Lleida Esportiu - At. Levante

Este domingo a las 17:00 en el Camp d'Esports se verán las caras el Lleida y el At. Levante en la décima jornada de la Segunda División B.

El Lleida Esportiu encara con optimismo el partido de la décima jornada para encauzar una racha ganadora tras ganar sus dos últimos partidos 1-3 y 2-0, el primero contra el Villarreal B fuera de casa y el segundo contra el AE Prat en su campo.

Respecto al equipo visitante, el At. Levante logró derrotar al Cornellà 3-1 durante su último encuentro de liga, con tantos de Monterde y Arturo Molina.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Lleida Esportiu ha vencido tres veces en cuatro partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En el papel de visitante, el At. Levante tiene un balance de tres derrotas y un empate en cuatro partidos jugados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Camp d'Esports, de hecho, el Lleida ha ganado en tres ocasiones al At. Levante en su estadio, mientras que éste no ha vencido ninguna vez y en el encuentro restante el resultado fue un empate. Asimismo, el conjunto local lleva una racha de cuatro encuentros seguidos invicto en casa frente al At. Levante. El último encuentro que disputaron el Lleida y el At. Levante en la competición fue en febrero de 2019 y acabó con un resultado de 2-0 para los locales.

Con respecto a su posición en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Lleida Esportiu está por delante del At. Levante con una diferencia de nueve puntos. El equipo de Manuel Jesus Casas "molo" se sitúa en el primer puesto con 20 puntos en el casillero. Por su lado, los visitantes cuentan con 11 puntos y ocupan la undécima posición en el torneo.