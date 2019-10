Previa del encuentro de la jornada 10: Terrassa contra At. Horta

El próximo domingo en el Olímpic de Terrassa a las 17:00, se medirán el Terrassa y el At. Horta en el partido correspondiente a la jornada número 10 de la Tercera División.

El Terrassa encara con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el encuentro que corresponde a la décima jornada después de perder el último partido frente al Santfeliuenc por un marcador de 1-0.

En el lado de los visitantes, el At. Horta cosechó un empate a uno frente al CE Europa, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Terrassa ha logrado un balance de cuatro victorias en cuatro partidos jugados como local, por lo que sus rivales podrían tenerlo difícil para conseguir ganar en su estadio. En las salidas, el At. Horta tiene un balance de dos victorias y dos empates en cuatro partidos disputados.

Los datos sobre los encuentros en este estadio entre ambos equipos en la Tercera División indican que el At. Horta ha logrado la victoria en una ocasión al Terrassa, mientras que éste no ha vencido ninguna vez y el partido restante finalizó con un empate. Además, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio del Terrassa. El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se celebró en febrero de 2019 y terminó con un resultado de 0-2 a favor del At. Horta.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Tercera División, vemos que los visitantes se sitúan por encima del Terrassa con una diferencia de un punto. El equipo de Cristian García Ramos se sitúa en el cuarto lugar con 17 puntos en su casillero. Por su lado, el equipo visitante cuenta con 18 puntos y ocupa el tercer puesto en la competición.