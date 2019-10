Jornada 10 de la Tercera División: previa del duelo As Pontes - Compostela

El próximo domingo a las 17:00 tendrá lugar en el O Poboado el duelo entre el As Pontes y el Compostela en la jornada número 10 de la Tercera División.

El As Pontes llega al décimo encuentro con la intención de mejorar sus números en el torneo después de empatar el último encuentro disputado frente al Alondras.

En el lado de los visitantes, el Compostela logró derrotar al CD Estradense 3-2 durante su último encuentro de liga, con tantos de Jose G y Brais Abelaneda.

Con respecto a los resultados como local, el As Pontes ha empatado una vez en cuatro partidos jugados hasta ahora, unos numeros que manifiestan la debilidad del equipo en los partidos en casa y que a su vez brindan esperanzas a los visitantes. En el papel de visitante, el Compostela ha ganado dos veces y ha perdido en dos ocasiones en sus cuatro encuentros disputados.

Las cifras sobre los encuentros en este estadio entre ambos equipos en la Tercera División indican que el Compostela ha vencido una vez al As Pontes, mientras que éste no lo ha logrado en ninguna ocasión; adicionalmente, en el encuentro restante el resultado fue de empate. Asimismo, la escuadra visitante suma dos encuentros seguidos sin perder a fuera de casa frente al As Pontes. El último partido entre el As Pontes y el Compostela en la competición se disputó en febrero de 2017 y acabó en tablas (1-1).

Analizando la tabla clasificatoria de la Tercera División podemos ver que el Compostela se sitúa por encima del As Pontes con una ventaja de 15 puntos. El equipo de Marcos Antonio Roca Ledo llega al encuentro en vigésima posición y con seis puntos antes del encuentro. Por su parte, el Compostela tiene 21 puntos y ocupa la segunda posición en la clasificación.