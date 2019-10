Previa del partido: el Racing C. Villalbés recibe al Arenteiro en la décima jornada

El próximo domingo a las 16:15 se jugará el encuentro de la décima jornada de liga, en el cual veremos disputarse la victoria al Racing C. Villalbés y al Arenteiro en el Municipal A Magdalena.

El Racing C. Villalbés llega al décimo encuentro con la intención de mejorar sus números en el campeonato tras haber empatado 0-0 contra el Ourense en su último partido.

En el lado de los visitantes, el Arenteiro ganó en casa 2-0 en el Municipal Espiñedo su último encuentro en liga frente al Silva SD, con goles de Iago y Joni.

En referencia al rendimiento como local, el Racing C. Villalbés ha vencido dos veces y ha empatado una vez en cuatro partidos jugados hasta ahora, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su estadio, dando oportunidades a los visitantes de conseguir resultados a su favor. Como visitante, el Arenteiro ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado tres veces en sus cuatro encuentros que ha jugado hasta ahora.

Con respecto a los anteriores encuentros de la Tercera División entre ambos equipos en este estadio, el Arenteiro ha ganado una vez al Racing C. Villalbés, mientras que éste no lo ha hecho en ninguna ocasión; además, el otro partido restante finalizó con un empate. A su vez, los visitantes acumulan dos partidos seguidos sin perder en el feudo del Racing C. Villalbés. La última vez que jugaron el Racing C. Villalbés y el Arenteiro en este torneo fue en febrero de 2019 y el encuentro acabó con un 0-1 a favor del Racing C. Villalbés.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por un punto a favor del Arenteiro. El equipo de Simon Lamas Trinidad se sitúa en el décimo lugar con 11 puntos en su casillero. Por su lado, el equipo visitante cuenta con 12 puntos y ocupa el octavo puesto en el torneo.