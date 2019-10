El obsceno gesto de Ibra a un aficionado y su posterior 'sobrada': "Si no sigo aquí, nadie recordará qué es la MLS"

Zlatan Ibrahimovic ha vuelto a ser Zlatan Ibrahimovic. El sueco, que nunca deja indiferente, respondió con un feo gesto a un aficionado que le recriminaba tras la derrota de Los Ángeles Galaxy.

El sueco se llevó la mano a sus genitales en respuesta a las críticas del hincha mientras se marchaba al túnel del vestuarios.

Los Galaxy habían perdido 5-3 contra Los Ángeles, el otro equipo de la ciudad.

¡SE CALENTÓ ZLATAN! 🤬 A Ibrahimovic lo gastaron por la eliminación de #LAGalaxy en el clásico ante #LAFC y así reaccionó... 👀👀 pic.twitter.com/AQ7C89DXAq — Diario Olé (@DiarioOle) October 25, 2019

"Si no sigo aquí, nadie recordará qué es la MLS"

Posteriormente, Zlatan Ibrahimovic siguió siendo Zlatan Ibrahimovic. Con su futuro en el aire, el sueco atendió a los medios con su particular carácter: "Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS", dijo.

Sobre lo sucedido con el aficionado, Ibra tiró de nuevo de su personalidad: "El estadio es demasiado pequeño para mí, deben de ser grandes para perturbarme".