Pique entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo tras un toque en la clasificación del GP de Australia

La competitividad de Marc Márquez se mantiene intacta pese a tener asegurado el título mundial de MotoGP. Una prueba de ello se vivió en la clasificación del Gran Premio de Australia, donde tuvo un toque con Jorge Lorenzo que terminó en una reprimenda del primero.

Todo ocurrió cuando Márquez ‘volaba’ en su vuelta rápida para asegurar el pase directo a la Q2. Se topó con su compañero en una curva e intentó adelantarle por fuera, pero terminaron tocándose.

El choque no tuvo mayores consecuencias y todo quedó en un susto, pero Márquez se enfadó al verse frenado por un Lorenzo que iba “dormido”, según le recriminó después, al parar en paralelo para ensayar la salida.

Lorenzo se defendió gesticulando que no le había visto venir, aunque la explicación no convenció a Márquez, a juzgar por sus nuevos gestos antes de practicar la salida.

Un calentón

Márquez, que terminó el primer día de entrenamientos siendo sexto, restó importancia al incidente justificando que su reacción se debió a que "son momentos calientes en la pista, hacía treinta segundos estaba en el ssuelo y fuera de la Q2".

Eso sí, el de Cervera no escondió que "Ha habido ese ligero contacto que ha hecho que saltase su ala y he ido a su oficina para hablar de esto, ya que tenemos que estar todos atentos si rodamos lento, sobre todo si es en los últimos diez minutos, y hay que mirar atrás. Tú no puedes ir lento por en medio de la trazada porque vienen pilotos que van mejorando tiempo para entrar en la Q2, simplemente eso".

El campeón del mundo fue crítico al explicar que "hay que vigilar cuando vas por dentro porque no es la primera vez, no por estorbar en la vuelta sino por el peligro, sobre todo en esta pista, ya que vienes muy rápido y en la curva nueve yo iba detrás y Iannone no le ha embestido de milagro".

En cualquier caso, Márquez aseguró que "he estado ahora en su oficina y todo está bien. Está claro que él tiene su punto de vista y yo el mío, pero simplemente tenemos que estar atentos".

"Se pudo evitar"

JorgeLorenzo reconoció su error al no estar pendiente del resto de pilotos, pero también ha matizado que el toque se podía haber evitado si Márquez no hubiera ajustado tanto: "Se pudo evitar, yo dejándole pasar, si hubiera mirado antes atrás y haber ralentizado mucho más mi velocidad, para dejar pasar a Marc y a otros pilotos que tenía atrás. Pero una vez que no miré para atrás, lo que ha sido mi culpa, porque tenía que haberlo hecho, él quería hacer esa vuelta rápida que no había conseguido hasta entonces para entrar en la Q2 y ha ajustado mucho, la verdad, la distancia conmigo".

Lorenzo explicó que "he intentado irme lo más al interior posible. Iba en la línea blanca, ya que en el piano, con la máxima inclinación, te caes. Y no podía hacer otra cosa que estar en esa posición. Él, para perder el menor tiempo posible y hacer menos metros, ha intentado ajustar mucho y nos hemos tocado".