El Deportivo Cali se queda con la victoria ante el Once Caldas (2-1)

El Cali ganó 2-1 contra el Once Caldas durante el partido celebrado este viernes en el Estadio Deportivo Cali. Los dos equipos venían de correr diferente suerte en sus partidos precedentes. El Deportivo Cali llegó al partido con los ánimos reforzados después de lograr la victoria por 1-4 frente al Rionegro Águilas. Por parte del equipo visitante, el Once Caldas cosechó un empate a uno frente al Atlético Huila, sumando un punto en el último partido celebrado de la competición. Tras el resultado obtenido, el equipo vallecaucano es segundo, mientras que el Once Caldas es undécimo tras la finalización del partido.

El encuentro comenzó de modo inmejorable para el equipo vallecaucano, que estrenó el marcador por medio de un gol de Juan Dinenno a los 12 minutos. Sin embargo, el Once Caldas en el minuto 18 empató gracias a un gol de Marcelino Carreazo, concluyendo el primer tiempo con el resultado de 1-1.

Tras la reanudación llegó el gol para el conjunto local, que se adelantó con otro gol de Juan Dinenno, que completaba de esta manera un doblete en el minuto 74, acabando el enfrentamiento con el marcador de 2-1.

Los entrenadores de ambos equipos decidieron usar todos los cambios disponibles. En el Cali entraron Carlos Mario Rodriguez, Francisco De Lorenzi y Andres Colorado en sustitución de Feiver Mercado, Daniel Rosero Valencia y Kevin Velasco, mientras que el Once Caldas dio entrada a Johan Carbonero, Miguel Nazarit y David Lemos por Edis Ibarguen, Andres Felipe Correa y David Gomez.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a nueve jugadores, seis para los locales y tres para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Déiber Caicedo, Johan Wallens, Darwin Andrade, Juan Dinenno, Christian Rivera y Andrés Balanta y por parte de los visitantes para Enrique Serje, Miguel Nazarit y Johan Carbonero.

Tras ganar el partido, el Deportivo Cali se ubicó con 33 puntos en el segundo puesto de la tabla clasificatoria al finalizar el duelo, mientras que el Once Caldas se situó en undécimo puesto con 25 puntos.

El próximo compromiso del Torneo Finalización para el Deportivo Cali es contra el Envigado, mientras que el Once Caldas se enfrentará al Unión Magdalena.