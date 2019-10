Georgina Oliva: "No me parece bien la sentencia del procés, pero en la selección respetamos los diferentes puntos de vista"

Georgina Oliva (Tarrasa, 1990) se vio en una difícil diatriba hace unos meses: elegir entre su profesión, ingeniera aeronáutica, y su pasión, el hockey. Esta hija y hermana de olímpicos tuvo un momento de duda, pero pronto se le despejaron: quería estar en Tokio 2020.

Por rendimiento propio no será. Fue elegida mejor jugadora del Campeonato de Europa en el que las 'RedSticks' consiguieron la medalla de bronce, y ahora quiere confirmar ese gran momento en el Preolímpico de Valencia, donde las selecciones femenina como masculina donde juega su hermano Roc Oliva (plata en Pekín 2008) buscarán un billete para los próximos Juegos. Torneo que se podrá ver por televisión, ya que Eurosport 2 emitirá el torneo en directo.

¿Qué sensaciones tiene para este Preolímpico?

Llevamos entrenando a tope desde mayo. Llegamos lo más preparadas posible y a priori somos favoritas por ránking ante Corea, pero nunca se sabe. Todos los partidos son complicados y el equipo que más compita será el que gane.

Usted es de las veteranas, con 229 partidos en la selección. ¿Le piden consejo las jóvenes?

Puede que sea la más veterana, porque después de los Juegos de Río lo dejé un año, pero sí soy la que lleva más partidos. Nosotras tenemos unas rutinas y hablamos las cosas con el staff y con una psicóloga que nos ayuda. Hablamos mucho de lo que queremos en los partidos, en los torneos… Directamente no nos preguntan, pero con mi experiencia cada vez más tienes más responsabilidad y los nervios, que nunca se van.

Tras cuatro años en Holanda, vuelve a España.

¡Se me han pasado superrápido! El nivel de la liga es muy alto. Los equipos de arriba y abajo son muy competitivos. He aprendido mucho del juego holandés, que es mucho más de pases. No defienden tan bien pero es muy espectacular. Todo lo hacen muy rápido.

Lo suyo sí que es tener el deporte en los genes, con un padre olímpico y un hermano medallista…

El hockey no es un deporte que escogiera, porque como dices me venía de familia. No lo he odiado, porque me apuntaron y seguí, y tuve la suerte de que es un deporte que a mí me ha gustado y que además he tenido talento y he podido venir a la selección. Llevo muchos años y no me arrepiento.

En sus redes sociales muestra su posicionamiento claro acerca de la sentencia del procés. ¿Le ha provocado problemas o malos rollos en la selección?

Yo separo mucho deporte y política. Estoy muy orgullosa de pertenecer a este equipo. Hay cosas que no me parecen bien, como la sentencia del procés, que es una cosa que sigo de cerca. Hay gente que estará más de acuerdo o no, pero somos un equipo en el que se puede hablar y comprendemos y respetamos los diferentes puntos de vista. Partimos de una selección de gente con educación y estamos pendientes de las noticias, claro, pero hay que respetar las diferentes ideologías y opiniones. Al final cada una tiene libertad de pensar lo que queremos, pero se puede hablar y debatir algún tema. Es bueno comprender diferentes puntos de vista. Cada persona viene de su entorno, que implica que viene con enseñanzas distintas y puntos de vista distintos. Es algo muy enriquecedor.

Usted es ingeniera aeronáutica de profesión, pero tuvo que dejarlo para centrarse en el deporte. ¿Le costó mucho tomar esa decisión?

La ingeniería la acabé bien, y aunque me costó combinarlo por los exámenes y demás, no es como un trabajo que tienes que ir 8 horas a una oficina. Se me hizo más duro cuando tuve que trabajar y combinarlo, porque estar 8 horas sentada y luego ir a entrenar… De hecho, me lesioné. Este año dejé el trabajo en julio para centrarme en ir a Tokio y no me arrepiento. Me he dado cuenta de que puedo trabajar en algún sitio. Tengo la confianza de volver en un año a trabajar. Es más duro el hecho de que cueste combinar porque en el hockey no se cobra mucho dinero. El masculino se cobra algo mejor que el femenino, pero bueno, realmente no me arrepiento de nada. Mi objetivo está claro que es estar en Tokio y quiero darlo todo por ese sueño. Prefiero no arrepentirme y estar ahí.

¿Cómo vive la explosión del deporte femenino?

Ha cambiado mucho, porque han cambiado muchas reglas. A partir de 2009-2010 cambiaron muchas cosas. La Federación Internacional de Hockey, por ejemplo, hizo cambiar el estilo de juego con diferentes normas. Eso impuso que los equipos fuesen más dinámicos, físicos y rápidos. España llegamos tarde, porque los equipos ya habían cambiado y nosotros llegamos en 2013, pero teníamos la suerte de tener a nuestro entrenador con una visión diferente y un proyecto muy bien estructurado. Ha costado cinco años ponernos a buen nivel internacional, pero hace un año o dos empezamos a competir en todo. El cambio ha sido bueno, pero también muy duro, y tenemos que dar gracias al staff y sobre todo al entrenador.

¿El seleccionador Adrian Lock es un entrenador muy severo?

Para mí, es muy bueno. Tácticamente y técnicamente sabe muchísimo. Tiene paciencia para que la gente entrene y mejore, y da importancia a todas. No sólo somos las que estamos aquí jugando, sino que somos 28 que a veces estás jugando y a veces no. Eso te da una competitividad durante el año, porque no siempre están las fijas. Te obliga a estar siempre pendiente y mejorando tu nivel para dar más porcentaje al equipo. Eso nos hace mejorar a todas. Además, en el campo es una persona que exige el 100% pero no cosas imposibles. Pide que te esfuerces al 100%, no más. Fuera del campo es un entrenador que te hace sentir como en casa. Las rutinas, si no nos sentimos cómodas, se pueden cambiar o gestionar. Al principio era más duro, pero con el tiempo y la experiencia y buscando el bien equipo, sabemos lo que podemos hacer.

Tras el bronce europeo del año pasado, ¿es obligado luchar por la medalla en Tokio, si se clasifican en este Preolímpico?

Es una cosa que hemos hablado en el equipo. Si clasificamos, vamos a por el pódium.

¿Cómo ve las opciones de la masculina, donde milita su hermano Roc?

Creo que tienen muchas opciones. Saben que en el último torneo no ganaron a Francia y que vienen muy fuertes, pero van a salir a competir. Ellos tienen una calidad excepcional, tanto los mayores como los más jóvenes. Tienen arrastre y figuras que son grandes jugadores. El nivel medio es mucho más alto que Francia. Espero que se clasifiquen.

Si gana una medalla olímpica, ¿se atreve a hacer una promesa?

Mmmm… Buena pregunta. No voy a decirte que me voy a rapar, porque no lo voy a hacer… Me da mucho miedo tirarme en paracaídas, pero si ganamos medalla, me tiro, venga.