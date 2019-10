La tenista Ludmilla Samsonova consigue clasificarse para los cuartos de final a costa de la tenista Antonia Lottner

La tenista rusa Ludmilla Samsonova, número 153 de la WTA, venció en los octavos de final del torneo de Poitiers por 6-2 y 6-0 en una hora a la alemana Antonia Lottner, número 165 de la WTA. Con este resultado, seguiremos de cerca la trayectoria de la jugadora en los cuartos de final del torneo.

Lottner no pudo romper el saque a su contrincante ninguna vez, mientras que Samsonova, por su parte, lo consiguió en 5 ocasiones. Asimismo, la jugadora rusa consiguió un 66% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 74% de los puntos al saque, mientras que su rival logró un 81% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 45% de los puntos al saque.

La tenista rusa se medirá en los cuartos de final de la competición con la jugadora alemana Tatjana Maria, número 87 y cabeza de serie número 2.

El torneo de Poitiers (ITF France 16A) se desarrolla entre el 21 y el 27 de octubre sobre pista dura interior. En el torneo se enfrentan un total de 56 tenistas.