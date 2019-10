Los tenistas Nikles y Cabral le arrebatan la plaza de los cuartos de final a Rizzuti y Baldoni

El tenista suizo Johan Nikles, número 604 de la ATP y el portugués Francisco Cabral, número 458 de la ATP cumplieron los pronósticos al ganar en los octavos de final del torneo de Benicarló por 6-4 y 6-1 a los jugadores italianos Giovanni Rizzuti y Stefano Baldoni. Tras este resultado, la pareja logra clasificarse para los cuartos de final del torneo de Benicarló.

La pareja perdedora no logró quebrar el saque ninguna vez, mientras que los vencedores lo lograron 3 veces. Además, Nikles y Cabral consiguieron un 59% en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y se hicieron el 73% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de sus rivales fue de un 78%, no hicieron ninguna doble falta y lograron el 59% de los puntos al saque.

Nikles y Cabral se enfrentarán en los cuartos de final de la competición con los españoles Jarmo Perez Wienese y Nacho Morant Martin mañana viernes a partir de las 13:00 hora española.

Este torneo tiene lugar en Benicarló entre el 22 y el 26 de octubre sobre tierra batida al aire libre. En el torneo se presentan un total de 16 parejas.