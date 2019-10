Fernando Alonso disputará el Dakar "por el reto de intentar cosas imposibles"

La confirmación de que Fernando Alonso va a disputar el rally Dakar 2020 reafirma la idea de que el asturiano ha superado ya la Fórmula 1 para trascender más allá. Esa es la filosofía por la que se apunta a un reto inédito para él, incluso más difícil que las 24 horas de Le Mans.

"Lo hago por el reto de intentar cosas imposibles. La primera vez que lo piensas te dices: 'esto no es factible', pero como he probado tantas cosas que no se podían hacer y cuando se consiguen haces historia, quiero seguir haciéndolo", explicó en una multitudinaria rueda de prensa en la que Toyota presentó a su equipo para el Dakar.

Los próximos meses serán frenéticos para Alonso y su copiloto de lujo, Marc Coma. "Haré una carrera, un par de test y mucha preparación de cómo hacer la carrera, como he hecho antes con otras citas, para tener cuantas menos sorpresas posibles. Las etapas donde interesa más forzar y dónde conservar mecánica", explicó. "Lo que para ellos es normal para mí es nuevo y no quiero que me pille el toro. Debo saber toda la teoría, y ademas mucha práctica mecánica para saber reparar el coche durante la etapa, o cambiar suspensiones y otras partes del coche", señaló como algunos de sus retos.

En cuanto a sus opciones, Alonso es consciente de que va a ser complicado. "La inexperiencia trataremos de compensarla con la que tiene Marc, que para mí está siendo un maestro. He descubierto en Marruecos que la experiencia está bien pero hasta cierto punto porque los expertos también abandonan", destacó.

Pone como ejemplo a Sebastian Loeb, que "siendo el mejor de los rallies en la historia" no ha logrado aún la victoria en el Dakar. "Pensar que yo recién llegado pueda ganar no sería muy normal, pero llegar a una carrera pensando en un 0% de opciones sería también estúpido, así que digo un 1% para llenarme algo de ilusión, y a la gente. Me gustaría acabar, porque el 60% no lo hace, sería estupendo, pero dependerá un poco también de la suerte, destacó el español.