Previa del partido de la jornada 10: Brighton and Hove Albion contra Everton

El próximo sábado a las 16:00 se jugará el encuentro de la décima jornada de liga, en el cual veremos enfrentarse al Brighton and Hove Albion y al Everton en el Falmer.

El Brighton and Hove Albion llega a la décima jornada con la intención de recuperar puntos tras sufrir una derrota contra el Aston Villa en el partido anterior por un resultado de 2-1.

En el lado de los visitantes, el Everton ganó como local 2-0 en el Goodison Park su último encuentro en liga frente al West Ham, con tantos de Bernard y Gylfi Sigurdsson.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Brighton and Hove Albion ha vencido una vez y ha empatado dos veces en cuatro partidos jugados hasta ahora, indicativo de que tendrá que esforzarse durante este encuentro si no quiere que se le vayan más puntos en su estadio. En el papel de visitante, el Everton tiene un balance de tres derrotas y un empate en cuatro encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los datos sobre los encuentros en este estadio entre ambos equipos en la Premier League indican que el Brighton and Hove Albion ha conseguido ganar una vez al Everton, mientras que éste no lo ha logrado en ninguna ocasión y en el partido restante el resultado fue un empate. A su vez, los locales llevan un total de dos partidos seguidos invictos frente a este rival en la Premier League. La última vez que jugaron el Brighton and Hove Albion y el Everton en este torneo fue en diciembre de 2018 y el partido concluyó con un 1-0 a favor del Brighton and Hove Albion.

Actualmente, el Everton se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de un punto con respecto a su rival. El Brighton and Hove Albion cuenta con nueve puntos en el casillero, situándose en el decimosexto lugar. Por su parte, los visitantes se sitúan en decimoquinta posición con 10 puntos.