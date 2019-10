El tenista Ronald Slobodchikov consigue clasificarse para los cuartos de final del torneo de Antalya

El tenista ruso Ronald Slobodchikov, número 451 de la ATP y cabeza de serie número 4, cumplió los pronósticos al ganar en una hora y veinticinco minutos por 6-3 y 6-2 a Naoki Takeda, tenista japonés, número 1092 de la ATP, en los octavos de final del torneo de Antalya. Tras este resultado, el tenista logra clasificarse para los cuartos de final del torneo de Antalya.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que el jugador ruso consiguió quebrar 3 veces el saque a su rival, consiguió un 79% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 75% de los puntos al saque. Por lo que respecta al japonés, no logró quebrar el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 57%, no cometió ninguna doble falta y logró el 60% de los puntos al saque.

En los cuartos de final, Slobodchikov se enfrentará al jugador belga Arnaud Bovy, número 694.

El torneo tiene lugar en Antalya del 20 al 27 de octubre sobre tierra batida al aire libre. Durante esta competición se presentan un total de 73 jugadores.