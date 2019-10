El entrenador del Manresa, sobre la exhumación de Franco: "Afuera el bicho"

El entrenador del Baxi Manresa de la ACB, pedro Martínez, se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la exhumación de Franco, que se está llevando a cabo este jueves.

El cuerpo del dictador será trasladado desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio, cercano al Pardo.

Martínez escribió un contundente "Afuera el bicho", refiriéndose al dictador.

Posteriormente, añadió otro tuit en el que honraba la memoria de su abuelo, al que no conoció por verse obligado al exilio: "Hoy me acuerdo de mi abuelo paterno al que no conocí porque murió en Brasil a donde se tuvo que ir al acabar la guerra".