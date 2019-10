El tenista Nicolás Álvarez Varona consigue clasificarse para los octavos de final a costa de Andrey Chepelev

El español Nicolás Álvarez Varona, número 945 de la ATP, cumplió los pronósticos al ganar por 7(8)-6(6) y 6-1 en una hora y cuarenta y tres minutos al jugador ruso Andrey Chepelev, número 698 de la ATP, en los dieciseisavos de final del torneo de Benicarló. Tras este resultado, veremos al ganador del partido en la siguiente fase del torneo de Benicarló, los octavos de final.

Los datos del partido reflejan que el tenista español logró quebrar el saque a su adversario 2 veces, consiguió un 65% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 72% de los puntos al saque. En cuanto al ruso, no pudo quebrar el saque a su oponente ninguna vez, su efectividad fue de un 77%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 60% de los puntos al saque.

En los octavos de final Álvarez Varona se enfrentará con el tenista ruso Alexander Zhurbin, número 457 y cabeza de serie número 2.

El torneo ITF Spain F32 se lleva a cabo sobre tierra batida al aire libre y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 73 tenistas. Además, se celebra desde el 20 al 27 de octubre en Benicarló.