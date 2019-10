El tenista Yurii Dzhavakian pasa a la siguiente fase del torneo de Doha tras vencer en los dieciseisavos de final

Yurii Dzhavakian, ucraniano, número 1500 de la ATP, venció cuando el marcador mostraba un 3-1 debido a que su rival, Marek Semjan, tenista eslovaco, número 1041 de la ATP, se tuvo que retirar en los dieciseisavos de final del torneo de Doha. Tras este resultado, el ganador estará en los octavos de final del torneo de Doha.

Durante el juego, el ucraniano consiguió quebrar el saque en una ocasión, en el primer servicio tuvo un 56% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró el 62% de los puntos al saque. Por lo que respecta al jugador eslovaco, no logró romper el saque ninguna vez, consiguió un 65% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 53% de los puntos al saque.

El ucraniano se verá las caras en los octavos de final de la competición con el tenista suizo Antoine Bellier, número 668 y cabeza de serie número 6.

La celebración del torneo de Doha (ITF Qatar F4) se produce entre los días 21 y 27 de octubre sobre pista dura al aire libre. En esta competición participan un total de 51 tenistas.