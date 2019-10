Muere por eutanasia Marieke Vervoort, atleta paralímpica campeona en Londres 2012

La atleta paralímpica Marieke Vervoort murió este martes a los 40 años tras someterse a la eutanasia.

Sufría una enfermedad degenerativa que la mantenía postrada en una silla de ruedas y le provocaba continuos desmayos, lo que no le impidió proclamarse campeona paralímpica de los 100 metros en los Juegos de Londres 2012, donde logró además una plata, y en Río 2016, donde conquistó otra plata y un bronce.

Era un auténtico símbolo de la lucha por una muerta digna y nunca ocultó su deseo de acabar con su dolor, y con su vida, cuando considerara que había llegado el momento.

"Es muy difícil para mí. Cada vez me deprimo más y más. Nunca había tenido estos sentimientos antes. Lloro muchísimo. Ahora, incluso mi visión está desapareciendo. Un óptico me vio y me dijo que no había nada que él pudiera hacer, ya que el problema venía de mi cerebro, no de la vista", declaró en 2017, sumida en un profundo sufrimiento.

Tras ello, se repuso para triunfar de nuevo en Río, una cita en la que volvió a demostrar su valía. "No quiero la eutanasia después de Río", dijo. "Cuando llegue el momento, llegó", declaró entonces.

Finalmente, la muerte asistida le ha llegado este 22 de octubre. Cuatro días antes de partir, subió una foto a su cuenta de Instagram en la que aseguraba que no podía "olvidar los buenos recuerdos".