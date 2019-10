Las previsiones de los expertos de la NBA: las sorpresas serán los Clippers o los Pelicans

La temporada 2019 de la NBA ha echado a andar, y hay muchas preguntas sobre la mesa: quién será el equipo ganador, qué gran estrella surgirá esta temporada, o, ya en clave española, hasta dónde llegarán el veterano Pau Gasol, si su hermano Marcrepetirá anillo con Toronto o hasta qué punto puede brillar Ricky Rubio con el MVP del Mundial recién conquistado.

Preguntas como estas las responden dos de los grandes expertos de la NBA en España: Antoni Daimiel e Iñaki Cano Martínez. Dos de las cabezas visibles del programa 'Generación NBA', de Movistar+, se mojan acerca de cuestiones claves.

¿Repetirá Antetokounmpo como MVP?

Daimiel: "Sin duda estará entre los tres candidatos a ser MVP. Lo que sucede es que Harden también quiere serlo y yo estoy convencido que como a Curry le han dejado muy solo en su equipo, la va a liar. Otro nombre que no podemos olvidar es el de Lebron aunque es verdad que es un caso muy distinto pero yo no lo descartaría."

Cano: "Repetir como MVP es una de las tareas más difíciles que existen en la NBA pero Antetokounmpo puede logarlo. No hay que descartar a LeBron, Curry, Harden, Irving, etc. La lista es extensa. Va a estar más reñido que nunca."

¿Cuánto le queda de carrera a Pau Gasol?

Daimiel: Es un asunto muy delicado y creo que ni él mismo sabe. Ha tenido una lesión muy delicada para gente tan grande. Pau es un tipo muy optimista porque ha sido y es tan bueno que sigue confiando en sus cualidades y calidades. De entrada no tendrá mucha importancia en Portland pero, hay que ver como está de la lesión. Tengo mis reticencias pero ojalá pueda aportar todo lo que le gustaría. Además, tiene el foco en los Juegos de Japón donde quiere estar sin duda alguna".

Cano: "Es uno de los jugadores que más se cuida de toda la liga. No te mantienes en la élite tantos años si no es así. Vince Carter tiene 42 años y ahí sigue. Pau puede jugar hasta esa edad si las lesiones no lo impiden".

Ricky Rubio, en estado de gracia. ¿Es el relevo para liderar la selección?

Daimiel: "Creo que sí.Tanto él como Marc Gasol han demostrado quienes son. Ha llegado ahora a los Suns y está en la edad ideal para ser líder. Sin duda creo que estamos en manos de Ricky para los juegos y espero que haga una excelente temporada y llegue a los Juegos en un gran nivel".

Cano: "Sí. Ya lo es y lo ha demostrado en el Mundobasket. Está en plenitud física y baloncestística. Y sus compañeros le siguen. Eso es lo más importante"

¿Qué equipo digo que será la sorpresa de la temporada?

Daimiel: "Los Clippers. Si quieres aparentar de que sabes hazme caso y apúntate los de los Clippers. Siempre ha sonado a quipo malo y perdedor porque siempre han tenido la alargada sombra de los Lakers pero esta temporada tienen un equipazo y muy competitivo. Van a estar peleando por todo. Estoy convencido y en un bar si hablas de los Clippers como sorpresa dirán que estas loco pero cuando se cumpla lo que dices puedes ir a tirarte el pisto de que ya lo avisaste".

Cano: "Los Pelicans porque lo de Zion Williamson, si no se lesiona, puede ser colosal y muy de tertulia. Cada mate que haga va a salir en los informativos y será el culpable de que internet explote cada noche. Y ojo con los Suns porque tienen un trío que mola mucho: Ricky, Booker y Ayton".

¿Repetirá Toronto con Marc Gasol para el título?

Daimiel: "Está complicado porque ha perdido a su mejor jugador, Kawhi Leonard que se ha ido a los Clippers y aunque han fichado a dos jóvenes será muy difícil repetir. Sin duda los Raptors serán muy competitivos y estarán entre los mejores del este y a esperar a ver lo que sucede en los playoff. Ibaka, Marc y otros tienen la experiencia necesaria para unos playoff"

Cano: "Los equipos del Oeste se han reforzado tanto que el anillo es una quimera para los Raptors. Además, han perdido a Kawhi Leonard. Pero cosas más raras se han visto. Lo que está claro es que los canadienses seguirán siendo uno de los equipos más potentes en el Este y llegarán lejos en los Playoffs".

¿Hay algún Michael Jordan a la vista?



Daimiel: "Sí. Llega un nuevo jugador a la NBA que digamos que no es exactamente unMichael Jordan pero es un jugador que si las lesiones se lo permiten será quien marque una época. Es un jugador diferente. Si en un laboratorio crearan al jugador del futuro, seguramente hubieran creado a Zion Williamson de New Orleans. Es un jugador muy raro porque mide 1.98 y pesa 130 kilos… si te dicen esto es que parece que no se alimenta bien. Parece más un jugador de fútbol americano pero tiene unas piernas muy fibrosas ideales para el baloncesto y te repito que estoy convencido que marcará una época."

Cano: "Jordan sólo ha habido uno. Y nadie tendrá el mismo impacto en el juego y en la sociedad como lo tuvo él. Igualarle es complicadísimo. El único que, a nivel numérico, puede arrasar a todas las leyendas es LeBron James. Aparte de eso, va a protagonizar Space Jam 2.

¿Es la NBA tan buena como cuando empezaste a narrar?

Daimiel: "Es diferente con el mismo números de reclamos, pero es diferente. La NBA se las arregla para mantener la atención con cosas mejores o peores que entonces pero siguen estando ahí. Siguen transmitiendo el espectáculo a todos los rincones. Cada mañana al levantarte miras el móvil y tienes seis o siete impactantes imágenes de la NBA que hace que sigas atento a lo que sucede en la liga. Ellos saben montárselo muy bien."

Cano: "Es mejor. Muchísimo mejor. El juego ha evolucionado. Es más rápido y más divertido. Los jugadores son mejores, más fuertes, más rápidos, más elásticos. Todo más y mejor. Y mira que cuando empecé eran años gloriosos con Kobe, Garnett, Pierce, Iverson, Carmelo, LeBron, Howard, etc."