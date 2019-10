Cristiano, Messi, Mbappé, Griezmann, Hazard... Los delanteros dominan la lista de candidatos al Balón de Oro 2019

Ya se conoce a los candidatos al Balón de Oro 2019, que se dará a conocer el 2 de diciembre en París, en la que también se entregará el Balón de Oro femenino, el Trofeo Kopa o el recién creado galardón para el mejor portero del año.

France Football anunció poco a poco a los 30 aspirantes a suceder a Luka Modric como jugador más destacado del curso pasado. Primero anunció la presencia de Sadio Mané (Liverpool), Sergio 'Kun' Agüero (Manchester City), Frenkie de Jong (Barcelona), Hugo Lloris (Tottenham) y Dusan Tadic (Ajax), pero en el constante goteo de jugadores no faltó ninguno de los nombres propios del deporte rey se quedó fuera de la lista.

En la misma no faltaron los siempre aspirantes Cristiano Ronaldo y Leo Messi, al igual que el segundo clasificado en los premios The Best Virgil van Dijk.

Entre los aspirantes se colaron jóvenes promesas como Joao Félix o porteros como Ter Stegen, Allison o Hugo Lloris, aunque predominan jugadores de corte ofensivo como Eden Hazard, Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold, Pierre-Emerick Aubameyang, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski o los arietes del Liverpool Mohamed Salah y Roberto Firmino.

La lista completa la integran: Mohamed Salah, Eden Hazard, Marquinhos, Raheem Sterling, João Félix, Lionel Messi, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Kalidou Koulibaly, Antoine Griezmann, Virgil van Dijk, Bernardo Silva, Heung-min Son, Robert Lewandowski, Roberto Firmino, Cristiano Ronaldo, Alisson, Matthijs de Ligt, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold, Donny van de Beek, Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-André ter Stegen, Sadio Mané, Sergio Agüero, Frenkie De Jong, Hugo Lloris y Dusan Tadic.