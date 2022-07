De no contar apenas con presupuesto a cruzar el charco. Era un proyecto que una pareja quería realizar y terminó convirtiéndose en una película española independiente que ahora solo se puede comprar y ver a través de servicios Norteamericanos.

Chema Ponze, director y escritor del filme, junto a su mujer, la bailarina Ana Malia, producen y protagonizan Soul Man, una película de cine negro llena de suspense, acción, drama y comedia.

Este thriller comienza cuando Iris se reencuentra con Otis, un amigo que llevaba diez años internado en un psiquiátrico intentando calmar su misteriosa personalidad alternativa que le hacía tomarse la justicia por su mano. Sin embargo, no está del todo claro si es conveniente reprimirla o dejar salir a este Robin Hood moderno y con mucho estilo con tal de que alguno se lleve su merecido.

Soul Man se estrenó en 2019, pero fue en 2014 cuando comenzó a desarrollarse el proyecto usando como base el mediometraje homónimo que Chema Ponze realizó en 2002. La escritura del guion, el storyboard y la búsqueda del reparto fueron algunos de los pasos iniciales, y finalmente se consiguió contar con actores como Julián Valcárcel (Arde Madrid, 30 monedas), Pablo Espinosa (Violetta, El secreto de Puente Viejo) o Juan Muñoz (del dúo cómico Cruz y Raya), entre otros.

Una vez acabamos de retocar el guión, decidimos embarcarnos en la búsqueda del reparto y del equipo técnico. Y he de decir que lo primero fue mucho más sencillo que lo segundo, ya que casi todos los actores dijeron sí en primera instancia y casi todos participaron finalmente. pic.twitter.com/Cs9Vk2w47B — Chema Ponze (@Chema_Ponze) April 26, 2022

Pero el proceso de producción y rodaje fue más complicado por la financiación, tal y como revela el propio Chema Ponze en sus redes sociales. Tras un crowdfunding que no fue fructífero y sin productora, para 2016 no tenían presupuesto. Así que decidieron rodar sin dinero con tal de no tirar por tierra el trabajo que habían hecho. Afortunadamente, en enero de 2017 comenzaron el rodaje, el cual terminó en julio de 2019.

Tras el estreno en octubre de 2019, Soul Man participó en algunos festivales, como el Fantarifa 2019, Los Ángeles CineFest, y ganó varios premios en Europa Film Festival. Pero, desgraciadamente, no consiguió formar parte del catálogo de las plataformas de distribución y emisión en España.

'Soul Man' emigra

Aunque la película de Chema Ponze y Ana Malia no podía verse en los servicios de streaming patrios, sí logró cruzar el charco. Amazon Prime Video sí la incluyó en su catálogo en abril de 2020, aunque solo para Estados Unidos.

Y, en cuanto al formato físico, en España tuvo una tirada limitada de DVD en 2020. Pero ahora el largometraje ha vuelto a emigrar, tal y como relata su director a 20minutos.

Tras la negativa de las principales plataformas de España (Filmin, Movistar, etc),

en nuestro país lanzamos el DVD en 2020 en una tirada limitada.

Y casi dos años más tarde la distribuidora americana Bayview lanza nuestra película en DVD y VOD. pic.twitter.com/3hGsNiom3G — Chema Ponze (@Chema_Ponze) April 26, 2022

"En diciembre contactó conmigo un agente de ventas norteamericano que se dedicaba a buscar títulos", relata Chema Ponze, quien aseguró que le dijeron que tenía "una comercialización algo complicada" por ser en español.

Aun así, este hombre consiguió ponerle en contacto con BayView Entertainment, una distribuidora de Nueva Jersey que estaba interesada en el largometraje. Y dicho y hecho, pues Soul Man ya se puede comprar en Canadá y Estados Unidos en DVD y en servicios de televisión de vídeo bajo demanda.

Por tanto, los creadores y productores han conseguido ver recompensado algo de su esfuerzo al llevar adelante un proyecto sin apenas presupuesto, con recursos limitados y, especialmente, con la colaboración de todos los implicados. Sin embargo, no pierden la esperanza de poder ser profetas en su tierra y que su película pueda terminar viéndose en España como parte del catálogo de alguna plataforma.