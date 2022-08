El soporte vital de Anne Heche será retirado este domingo para donar sus órganos

El soporte vital de la actriz Anne Heche, declarada muerta este viernes, será retirado este domingo por la tarde (hora de California), tal y como confirmó un portavoz de la actriz a NBC News.

Este soporte vital se mantuvo activado con el fin de conservar los órganos de la artista para ser donados. Los receptores de órganos han sido ya identificados y los cirujanos están listos para realizar los implantes una vez que a Heche se le haya sido retirado del soporte vital, dijo el portavoz.

Se trasplantarán múltiples órganos, pero no han trascendido cuáles serán. "Aunque Anne está legalmente muerta según la ley de California, su corazón sigue latiendo y no le han quitado el soporte vital para que One Legacy pueda ver si es compatible con la donación de órganos", dijo el portavoz de Heche en un comunicado en el tiempo.

Heche, de 53 años, tenía drogas en su organismo en el momento del accidente. La policía de Los Ángles confirmó el sábado que estaban cerrando su investigación sobre el siniestro.