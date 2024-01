'Zorro': Miguel Bernardeau y Renata Rotni nos hablan de su revisión moderna, feminista y divertida del héroe para Prime Video

Prime Video estrena Zorro, la coproducción internacional que moderniza al personaje creado por Johnston McCulley en 1919. Esta vez, el legendario héroe será interpretado por Miguel Bernardeau y su historia incluye más personajes femeninos como el de Lolita, encarnado por la actriz mexicana Renata Rotni.

“Es una muy buena manera de contar la historia en esta época”, nos explica la propia actriz, “mantiene la esencia de todas las versiones que se han hecho del personaje del Zorro hasta ahora, pero definitivamente es algo contemporáneo y modernizado para que pueda conectar con los públicos de hoy en día. La trama toca temas actuales, es divertida, dinámica y para toda la familia”.

Respecto a recoger el testigo de actores como Antonio Banderas, Douglas Fairbanks o Guy Williams, quienes encarnaron al mítico héroe de ficción en anteriores ocasiones, Bernardeu relata cómo se sintió atraído por la historia desde el primer momento: "Me encantó leer un guion que funcionaba, porque me daba miedo que fuera una serie que no contara nada ni tuviera interés, y creo que no es así".

"Es una ficción que incorpora mucha actualidad a la trama y al Diego de la Vega más joven que descubre su camino como Zorro", continúa. "Carlos Portela ha hecho un gran trabajo como guionista, yo solo tuve que seguir el guion y hablar mucho con él y con los directores para incorporar todos los elementos con los que yo me sintiera cómodo para hacer mío el personaje, ya que soy más joven que cualquiera de los actores que le han interpretado. Me quité la presión y empecé a pasarlo bien, a jugar y a divertirme. Al final era eso”.

Zorro feminista

Esta nueva versión del Zorro será más feminista que nunca: “Algo que no habíamos visto en antiguas versiones del Zorro es el empoderamiento femenino. Aquí, absolutamente todos los personajes femeninos son poderosos e importantes para la narrativa, y es necesario para las mujeres vernos así de representadas”, expresa Rotni.

“Mi personaje, Lolita, es una mujer moderna adelantada a su tiempo que no rige su vida por los estereotipos o códigos sociales que existían en ese momento”, asegura. Respecto al personaje de Nah-Lin (Dalia Xiuhcoati), quien le hará la competencia al Zorro, la protagonista afirma que “es una mujer justiciera que lucha por su pueblo con una historia muy poderosa e importante para la narrativa”.

'Zorro', serie de Prime Video Prime Video

La serie del Zorro se ambienta en 1821 y se sitúa en Monterrey (California), aunque el rodaje tuvo lugar durante siete meses en las Islas Canarias, donde todos los actores recibieron una extensa preparación física. “Recuerdo llegar al primer día de ensayos y encontrarme a Renata tirada en un suelo lleno de polvo con una escopeta”, bromea Bernardeau, “y pensé: ‘ya está, ya hemos empezado’”.

“Los Ángeles en esa época era un melting pot de chinos, rusos, californianos, españoles, etc., algo que se ha tratado en la serie de una manera muy curiosa que ha aportado a la trama y que se ha cogido del contexto real de esos años ayudándonos a todos a agarrarnos a algo más real dentro de una historia que tiene muchos elementos ficcionados”, añade el protagonista.

Si hay buenos o malos en este Zorro, el público no lo va a adivinar directamente. “Todos los personajes son complejos y tienen sus partes más oscuras y más luminosas, nunca sabes quién es el villano de la serie, cada capítulo está lleno de sorpresas y te mantiene pegado a la televisión”, adelanta Rotni.

'Zorro': episodios y sinopsis de la serie

Zorro seguirá las aventuras de Diego de la Vega, un hombre de la aristocracia novohispana durante el periodo mexicano en California (1821-1846), que junto a su sirviente sordomudo, Bernardo (Paco Tous), luchará contra las injusticias cometidas por autoridades y forajidos mientras defiende a los oprimidos.

Los 10 capítulos de su primera temporada se estrenan en Amazon Prime Video España este jueves 25 de enero. Sus dos intérpretes protagonistas la resumen como “poderosa” y “muy divertida”.

