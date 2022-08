Zendaya revela que 'Euphoria' saldrá del instituto en la tercera temporada

La segunda temporada de Euphoria amasó una audiencia tan enorme que hubo de remitir a HBO a las cifras que conseguían los últimos compases de Juego de tronos. Todo mientras cada episodio era la comidilla de las redes sociales, y el público proclamaba su amor por los personajes. HBO no tardó mucho en renovarla por una tercera temporada, pero el creador Sam Levinson anda estos días envuelto en otra serie para la plataforma (The Idol, protagonizada por The Weeknd y Lily-Rose Depp) y aún queda tiempo para que pueda ponerse con los nuevos episodios de Euphoria. De ahí que no quepa esperar la tercera entrega hasta, mínimo, 2024.

Eso, en una serie de adolescentes, tiene un precio, y es que no va a ser creíble que los intérpretes sigan poniendo rostro a estudiantes de instituto (si es fue creíble alguna vez). Las circunstancias obligarían a que la trama dejara atrás el curso escolar, y por suerte eso es justo lo que planea el equipo de Levinson, según ha insinuado Zendaya (intérprete de Rue y productora ejecutiva) durante una entrevista con Hollywood Reporter. “Será emocionante explorar a los personajes fuera del instituto”, declara, ansiosa por ver a su personaje al final del duro proceso de rehabilitación que describió la segunda temporada de Euphoria.

“Quiero ver cómo es Rue en su viaje a la sobriedad, cómo de caótico puede ser”. Rue atravesaría una encrucijada vital donde también hallaría a sus compañeros. “Todos los personajes tratan de averiguar qué hacer con su vida una vez la escuela secundaria ha terminado, qué tipo de personas quieren ser”. En este sentido, Zendaya promete que la tercera temporada suscribiría el interés de la segunda por indagar en personajes más allá de Rue y Jules (Hunter Schafer), pareja central de la serie en sus primeros compases. “Lo especial de esta temporada fue que pudimos sumergirnos en otros personajes en un sentido mucho más profundo”.

“Creo que podemos volver a hacerlo en la tercera. Hay tanto talento que quieres asegurarte de que todo el mundo tenga su oportunidad”, concluye Zendaya. De modo que sí, parece que Maude Apatow, Sydney Sweeney y Jacob Elordi tendrán más oportunidades de lucimiento.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.