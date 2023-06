'Yellowjackets' se hace más oscura y perturbadora que nunca en su temporada 2: análisis del final

El pasado 24 de marzo se estrenaba en Movistar Plus+ la segunda temporada de Yellowjackets, la serie que narra la supervivencia de un grupo de jugadoras de fútbol de New Jersey cuyo avión se estrella en el bosque de Ontario en Canadá. El famoso thriller protagonizado por Melanie Lynskey y Christina Ricci, entre otras, vuelve con una nueva entrega que, en palabras de las propias actrices, es más oscura que la anterior.

Nueve episodios en los que algunas de las grandes preguntas de la primera temporada han sido resueltas y en los que, efectivamente, la ficción alcanza unos tintes perturbadores y macabros que no había mostrado anteriormente. Todo ello, unido a las nuevas (y como siempre bien elegidas) incorporaciones a su elenco, hacen de la segunda temporada de Yellowjackets un producto redondo y de calidad.

¿Eres seguidor de Yellowjackets? ¿Has terminado ya su segunda temporada? ¿Qué te ha parecido el final? Con la tercera temporada ya confirmada, te contamos nuestra opinión de esta última, a partir de este momento con SPOILERS incluidos.

La familia crece

Una de las características de Yellowjackets es que posee un numeroso elenco formado por las actrices que dan vida a las protagonistas tanto en su versión adolescente como en su versión adulta, además de los personajes que les rodean en sus aventuras. En esta segunda temporada conocemos a las Lottie (Simone Kessel) y Van (Lauren Ambrose) de 2021, las cuáles no sabíamos hasta ahora si habrían sobrevivido o no al periodo de supervivencia en Canadá.

Christina Ricci y Elijah Wood en 'Yellowjackets' Cinemanía

Además, el actor Elijah Wood también se incorpora al reparto como Walter, un divertido personaje que, como Misty (Christina Ricci), también es detective ciudadano y ayuda a la excéntrica protagonista en sus investigaciones, naciendo una química entre ellos que Wood y Ricci construyen con solidez. No es la primera vez que ambos trabajan juntos, ya que lo hicieron en La tormenta de hielo de Ang Lee en 1997.

Por otro lado, de vuelta a los 90 y al bosque de Ontario en su más duro invierno, también nos encontramos a nuevos personajes secundarios como Crystal (Nuha Jes Izman) o Melissa (Jenna Burguess), quienes no estuvieron presentes en la primera temporada y nunca vimos quedar atrapadas con el resto de las protagonistas, una elección que no pasa desapercibida y que puede molestar o confundir a la audiencia en un principio.

Lo Salvaje exige sacrificios

Pero vayamos al meollo de la cuestión. Si en la primera temporada la gran duda que sembró la ficción es cuáles serían las atrocidades que cometieron las yellowjackets en el bosque, enseguida la segunda entrega empieza a explicárnoslas con precisión. Tras la impactante muerte de Jackie (Ella Purnell), causada por sus compañeras tras obligarla a dormir a la intemperie en el cruel frío del invierno, llega el esperado momento del canibalismo en el que las protagonistas se comen a su amiga muerta.

Y es que el hambre y el frío comienzan a hacer mella en esta segunda temporada hasta el punto de convertir a las personas encerradas en esa cabaña en medio de la naturaleza en verdaderos animales. Lo Salvaje, esa fuerza espiritual del bosque que las protagonistas reconocen como guía, cada vez está más presente y se apodera de ellas de una forma diabólica y perturbadora que hace que no solo se coman a Jackie, sino que pronto comiencen a buscar a su próximo sacrificio para mantenerse con vida.

Si ella murió por accidente y a Travis (Kevin Alves) casi lo matan por sus visiones tras consumir hongos alucinógenos, a Natalie la persiguen por voluntad propia en una aterradora cacería que nos muestra la gran oscuridad que invadió a sus protagonistas en los años 90, aunque es cierto que a momentos resulta algo irreal por lo extremadamente alocado de sus situaciones. A Lo Salvaje hay que darle lo que quiere, pero quizá esta “presencia” que demanda sangre es solo una excusa con la que el grupo justifica las acciones que llega a realizar para sobrevivir, disfrazándolas con ritos y cultos satánicos.

'Yellowjackets' temporada 2 Cinemanía

Esta segunda entrega de episodios fue rodada en estudio en lugar de en exteriores como ocurriera en la primera temporada, pero no por ello el nivel de su puesta en escena y del trabajo de sus actrices jóvenes ha descendido, sino que sigue brillando en cada uno de sus planos. Sophie Thatcher, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Liv Hewson y Samantha Hanratty bordan a las Natalie, Shauna, Taissa, Van y Misty de los 90, respectivamente, pese a las situaciones altamente perturbadoras y emocionales a las que han tenido que enfrentarse en estos nuevos capítulos.

La reunión de las seis

De vuelta a 2021, parece que la oscuridad de Lo Salvaje ha vuelto a la vida de las protagonistas, quienes no están pasando por su mejor momento. Shauna (Melanie Lynskey) ha matado a su amante, no controla su adicción al peligro y tiene como cómplices a su marido Jeff (Warren Kole) y a su hija Callie (Sarah Desjardins); Natalie (Juliette Lewis) no puede dejar las drogas e intenta suicidarse y Taissa (Tawny Cypress) pierde a su familia y está volviendo a sacar a la luz a “la otra Tai” malvada que monta altares satánicos y mata a su perro. Menudo panorama.

Sin embargo, Taissa yendo en busca de Van al sentirse desesperada, sumado a que Misty encuentre el lugar donde la congregación de Lottie se reúne, hace que por primera vez se junten las seis protagonistas en su versión adulta desde que comenzara Yellowjackets, aunque esta trama se queda un poco atrás respecto a la que protagonizan sus versiones más jóvenes y no llega a explotar todas los temas que plantea en un inicio.

La propuesta de Lottie de volver a realizar un sacrificio para Lo salvaje muestra que todas las protagonistas siguen afectadas por lo que pasó y continúan justificando sus propios problemas y acciones con la presencia de ese “algo más” sobrenatural que aún no tenemos claro si existe o no, pero en la que parece que Van se va a apoyar para intentar que no le queden solo unos meses de vida.

Vida y muerte

El nacimiento del hijo de Shauna era otro de los acontecimientos que esperábamos ver esta temporada, y nuestras dudas han sido resueltas: ese bebé no era Callie y nunca salió de Canadá, pues murió en el parto. Un golpe terrible para Shauna, que si ya había perdido la cabeza hablando con el cadáver de Jackie, ahora se desquita con Lottie (Courtney Eaton) en una brutal escena donde la serie vuelve a exhibir su crueldad sin reservas.

Courtney Eaton en 'Yellowjackets' Cinemanía

Quien no estaba muerto era Javi (Luciano Leroux), que sobrevive meses solo en el invierno sin que nadie sepa donde se ha metido, aunque poco le dura la vuelta al chaval, ya que todas le dejan morir ahogado cuando intentaba ayudar a Natalie a escapar de la cacería, para posteriormente descuartizarlo y comerlo. Uno de los momentos más impactantes de la temporada en el que su situación más trágica es resuelta con frivolidad y determinación.

25 años más tarde, la Natalie adulta tampoco se salva esta vez. El emblemático personaje encarnado por la maravillosa Juliette Lewis muere al ser accidentalmente asesinado por Misty (¿o es una elección de Lo Salvaje?), protagonizando una despedida memorable en la antesala de su muerte que es precisamente un avión, lugar del que nunca llegó a salir del todo desde el accidente.

No podemos olvidar mencionar al entrenador Ben Scott (Steven Krueger), la única persona que no participa del canibalismo y quien vive su propio arco de transformación durante toda la temporada para acabar encontrando el escondite donde vivió Javi durante meses. Después, tras enterarse de lo que las chicas han hecho con el joven, quema la cabaña, el único refugio conocido por las protagonistas, dejando un final abierto de temporada en el que la supervivencia se antoja aún más complicada. Corre, Ben, corre.

La segunda temporada de Yellowjackets ha puesto toda la carne en el asador con una propuesta arriesgada, valiente y oscura, con un resultado a la altura de la primera y un elenco que continúa deleitándonos en cada una de las escenas. Las decisiones morales y situaciones extremas a las que se enfrentan protagonistas rompen con todo lo que tiene que ver con una serie normal de adolescentes, y en ello radica precisamente su fuerza y autenticidad. La tercera temporada está confirmada y solo podemos esperar que las yellowjackets y la nostalgia noventera sigan dejándonos con la boca abierta.