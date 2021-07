Hay regresos de series esperados y luego está el de Dexter. El asesino más famoso de la pantalla tenía previsto su gran regreso pronto, pero ha sorprendido a todos con el anuncio de la fecha oficial para su vuelta y, lo que es mejor, un primer tráiler que adelanta muchas cosas de las que podrán verse próximamente.

Bajo un nuevo nombre, pues este revival tendrá el título de Dexter: New Blood, la serie ha mostrado su primer adelanto. Y lo ha hecho al ritmo de todo un temazo que no podría ser más pegadiza e irónica con lo que cuenta el propio tráiler, la "complicada" relación de Dexter con la sangre: Runaway de Del Shannon.

"It's been a whirlwind" ("Ha sido un torbellino"), arranca suspirando Dexter Morgan (Michael C. Hall) en su primera aparición en mucho tiempo. El del famoso asesino no es el único gran regreso, pues en este revival volverán a verse otras viejas caras conocidas como la de Debra (Jennifer Carpenter) y Trinity (John Lithgow), o nuevas como la de Jamie Chung, quien dará a vida a una podcaster experta en true crimes. ¿Cuándo? A partir del próximo 7 de noviembre.

