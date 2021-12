William Petersen deja ‘CSI: Vegas’: la serie continuará sin el legendario Grissom

CSI: Las Vegas supuso tal hito a su emisión a partir del año 2000 que era inevitable tirar de este precedente en algún punto, por muchas derivaciones que no dejara de experimentar la franquicia. El resultado de este interés por parte de CBS Studios lo hemos visto este año, con el confuso título de CSI: Vegas. La atención al personal forense volvía a ubicarse en esta localización, y para no perder de vista el vínculo con la serie madre, los productores se las ingeniaron para que volvieran tanto William Petersen como Jorja Fox. Ambos interpretaron anteriormente al legendario Gil Grissom y a Sara Sidle, de modo que su reaparición en CSI: Vegas fuera todo un regalo para los fans.

Pero había una letra pequeña. Petersen, que ya abandonara CSI: Las Vegas en su novena temporada, solo firmó para diez capítulos de la nueva ficción. Lo que, en principio, tampoco tenía que ser un problema, pues CSI: Vegas fue concebida inicialmente como una serie limitada. Este 8 de diciembre se estrenó su último capítulo, pero la audiencia ha respondido tan bien que CBS no ha podido resistirse a renovarla por una segunda temporada, en la que no estará Grissom aunque Petersen mantenga su estatus como productor ejecutivo. Es una incógnita lo que ocurriría con Fox, ya que su contrato no contemplaba tampoco una segunda tanda de episodios, pero los productores se muestran optimistas.

Según recoge Deadline, CBS ha renovado CSI: Vegas con la esperanza de que Fox regrese como Sara Sidle, formando parte de este nuevo equipo forense. Esta segunda temporada se estrenaría a lo largo del año que viene (posiblemente en torno a octubre, que fue el mes en el que desembarcaron los primeros episodios), y dentro de EE.UU. lo haría tanto en la propia CBS como en el marco de Paramount+. Ninguno de estos servicios está disponible en España, pero hace semanas Mediaset adquirió los derechos para emitir la serie en abierto, algo antes de que Fox la estrenara este 13 de diciembre.

A falta de saber cuándo podremos disfrutar todos en España de CSI: Vegas, no cabe duda de que este inesperado revival ha suscitado el interés de la audiencia estadounidense. Que dicho interés se mantenga sin Grissom será la prueba de fuego que deba superar su segunda temporada.

