Vuelve Saw Gerrera: Forest Whitaker también estará en ‘Andor’

En lo relativo a la serie dedicada a Cassian Andor nos encontramos ante un curioso caso de “precuela de precuela”. Rogue One: Una historia de Star Wars, además de primer spin-off cinematográfico de la saga, se articulaba en 2016 como una precuela directa de Una nueva esperanza, y Andor resulta ambientarse en años previos a Rogue One, centrándose en uno de sus personajes. El que interpreta Diego Luna, para más señas, que en esta nueva serie destinada a Disney+ vivirá varias aventuras previo su ingreso en la Alianza Rebelde… topándose con varios miembros de esta. Es lo que ocurrirá con Mon Mothma, que Genevieve O’Reilly vuelve a encarnar tras La venganza de los Sith y Rogue One, y con Saw Gerrera.

Gerrera es un personaje indispensable dentro del cosmos animado de Star Wars al haber aparecido tanto en The Clone Wars como en Star Wars Rebels (hace pocas semanas también pudimos verle en La remesa mala, serie que recrea los años inmediatamente posteriores a la caída de la República). Hasta Rogue One, sin embargo, no dio el salto a la acción real, siendo Forest Whitaker el encargado de interpretarlo en el film de Gareth Edwards y también, por lo que parece, en la serie de Andor. No ha sido Whitaker quien lo ha confirmado, sin embargo: tal responsabilidad pertenece a Stellan Skarsgård, que en una reciente entrevista para una radio sueca reveló que acababa de rodar una escena con este actor.

Dado el margen temporal donde se ambienta Andor es de lo más lógico, por lo que en esta ficción live action podremos reencontrarnos con el líder rebelde antes de su muerte en Rogue One (donde también era asesinado el propio Cassian Andor porque en este film moría hasta el apuntador). Aquí concluyen, por ahora, los rostros comunes a Rogue One, pues Alan Tudyk confirmó hace algunos meses que no volvería a interpretar al droide K-2S0… al menos de momento. Disney planea que Andor se prolongue más de una temporada, y cabe la posibilidad de que en el futuro descubramos cómo este aventurero galáctico conoció al compañero con el que lo descubrimos en Rogue One.

Andor también cuenta en su reparto con Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough y Robert Emms, de cuya incorporación supimos hace poco igualmente. Con la excepción de Luna, O’Reilly y Whitaker, se desconocen a qué personajes encarnarán los miembros restantes del elenco. Entre sus principales responsables de Andor tenemos a Tony Gilroy (quien se encargó de los mediáticos reshoots de Rogue One), y actualmente se encuentra rodando en Reino Unido con el plan de llegar a Disney+ a lo largo de 2022, con una primera tanda de 12 episodios.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.