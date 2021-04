¿Vuelve ‘Mindhunter’? David Fincher está en conversaciones con Netflix

La segunda temporada de Mindhunter vio la luz dentro del catálogo de Netflix en agosto de 2019, consolidando su base de fans y añadiendo algunos nuevos. Han pasado casi dos años desde entonces y estos seguidores no las tenían todas consigo a la hora de esperar una tercera temporada: en octubre de 2020 David Fincher, director y productor de la serie, aseguró que la producción le había dejado agotado. “Es una semana laboral de 90 horas. Absorbe tu vida. Cuando terminé estaba exhausto”, explicó. El futuro de la serie quedaba en entredicho y el servicio de streaming, aunque no llegó a cancelarla, respetó los deseos de Fincher de no trazar planes de continuidad.

Había otros motivos para el parón, además del cansancio del cineasta. Mindhunter era una serie cara, y las visualizaciones obtenidas en Netflix no la hacían especialmente rentable. Mientras el contrato de sus tres actores principales (Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv) finalizaba, Fincher llegó a decir que le gustaría volver a trabajar algún día en ella, aunque quizá “dentro de cinco años”. Finalmente, y según recoge Small Screen puede que no tenga que pasar tanto tiempo: el director de Zodiac habría retomado las conversaciones con Netflix en torno a la producción de una tercera temporada.

¿Qué ha cambiado en este tiempo? Pues que Fincher ha firmado un sustancioso contrato con Netflix y estrenado en la plataforma Mank, con un respaldo crítico que le ha conducido a ser el título con más nominaciones en los Oscar que se celebran este 25 de abril (si bien dista de ser la favorita, frente al fenómeno Nomadland). Además de esto, la segunda temporada de Love, Death & Robots (de la que Fincher también es productor) ya está concluida y se estrenaría el 14 de mayo en Netflix, dejando la agenda del cineasta libre para continuar las desventuras de Holden Ford, Bill Tench y Wendy Carr.

La segunda temporada de Mindhunter distaba de haber terminado la historia, de ahí que los fans tengan una imperiosa necesidad de nuevos episodios que la sigan desarrollando. Necesidad a la que parece que Fincher no es ajeno, y está por ver ahora si sus conversaciones con Netflix llegan a buen puerto.