Víctor Elías cuenta las anécdotas más disparatadas de haber sido Guille en 'Los Serrano'

Pocas series en la historia de España han tenido tanta repercusión como la tuvo Los Serrano. La ficción se emitió en Telecinco entre 2003 y 2008 y cosechó increíbles datos de audiencia, y a pesar de su polémico final, sigue siendo una de las más queridas por los espectadores. Los personajes de Antonio Resines, Belén Rueda, Fran Perea o Víctor Elías, que se reencontraron hace poco en Amazon Prime Video, siguen siendo muy recordados, y en el caso de este último, incluso demasiado.

El actor que interpreta a Guille, el hijo mediano de Diego y Lucía, ha acudido al podcast Animales Humanos, en el que ha relatado varias de las anécdotas que le han sucedido por la calle a raíz de aparecer en Los Serrano. Victor Elías, que estrena una nueva obra de teatro, no ha aparecido en televisión desde 2018, tras aparecer en Servir y proteger, ni en el cine desde 2017, cuando tuvo un pequeño papel en La llamada, opera prima de Los Javis, que vuelven a Netflix con una nueva serie.

Lo cierto es que aunque hayan pasado más de 15 años desde que finalizase Los Serrano tras ocho temporadas y 147 capítulos, la gente sigue recordando a Víctor Elías por su papel de Guille, lo que ha dado lugar a numerosas anécdotas durante todo este tiempo.

"Una señora me dijo 'tú cuenta lo que quieras, pero para mí serás Guille toda la vida'", le espetaron al actor. Victor Elías también confiesa que es muy habitual que confundan el nombre de dos actores, algo que le sucede con Fran Perea: "El otro día una mujer le dice: '¿tú eres Víctor Perea'?". Además, afirma entre risas que incluso la gente ha llegado a mezclar series, llegando a preguntarle si era "Chechu, el de Farmacia de Guardia?", cuando en fue Aarón Guerrero quien interpretó al personaje en la ficción protagonizada por Concha Cuetos.

Aun así, el actor reconoce que esos momentos le hacen feliz: "esto es una cosa muy positiva, en el fondo yo lo vivo con cariño, y gracias a Guille puedo estar contando esta función". Victor Elías regresa a las tablas de los escenarios tras ocho años sin protagonizar una obra de teatro, que también han sido fundamentales en la carrera del madrileño.

Víctor Elías no se considera un jueguete roto

La obra se titula Yo Sostenido. Sonata para juguete roto, y a raíz de ello, Víctor Elías reconoce que esa expresión se refiere más a la percepción que tiene el público: "No es el propio juguete, es cómo te ven. La gente piensa que porque no estés saliendo en televisión ya no te va bien. Yo no me siento juguete roto, pero sí creo que lo han pensado".

