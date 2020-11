'Vernon Subutex': una serie en 10 temazos para tu discoteca

Para que se hagan una idea, la primera novela de la trilogía Vernon Subutex (publicada en España por Literatura Random House), de la no siempre polémica Virginie Despentes, incluía más de 170 referencias musicales. La serie basada en los dos primeros libros (condensados en nueve episodios de 35 minutos, unas cinco horitas) no llega a tanto, pero conforma una playlist de casi 50 temazos que deja huella. Hemos seleccionado 10, a modo de Top de la muy recomendable serie y de su insuperable banda sonora.

Dirigida con catódica eficacia por Cathy Verney (curtida en las series Hard y Fais pas ci, fais pas ça),Vernon Subutex es la historia de un boomer perdedor, interpretado por Romain Duris, que una vez tuvo una tienda de vinilos llamada Revolver (como la mítica tienda barcelonesa, y el disco de los Beatles, claro). Ahora, después de todos aquellos años de drogarse y beber por encima de sus posibilidades, es un alma a la deriva, un Jesucristo con cascos, que no tiene donde caerse muerto, y va en busca de sus antiguos conocidos para que le dejen un lugar donde dormir.

Hace ya 20 años que Alta fidelidad, la adaptación a la americana de la novela de Nick Hornby por Stephen Frears, causó cierta sensación entre las orejas menos exigentes. Pero era demasiado sentimental, los gustos de Rob Gordon (John Cusack) estaban un tanto apolillados (se quedó en los 70), y encima había que soportar a Jack Black haciendo su numerito al son de Katrina & the Waves. No me gustó nada, tal vez porque por entonces ya llevaba una década vendiendo discos, y la película no captaba la energía ni por asomo. Incluso ahora, que se ha puesto de moda la versión femenina protagonizada por Zoë Kravitz(High Fidelity, Hulu), apostamos a que Vernon Subutex gana la batalla de los dj's. París era una fiesta, qué duda cabe.

1. Jonathan Richman & The Modern Lovers: 'Abdul & Cleopatra'

Es la canción que Subutex se calza en los cascos, cuando acaban de desahuciarle del piso cuyo alquiler llevaba más de un año sin pagar, justo encima de la tienda que lleva años cerrada, empapelada con anuncios. Intuimos que ha sobrevivido todos este tiempo vendiendo el stock remanente en Discogs. Lo único que le queda es un test pressing del primer disco de Les Thugs, una banda de garaje punk francesa que cantaba en inglés, que él se imagina que vale dinero y en realidad ya no interesa a nadie.

Buenísima elección. Que sepamos, a diferencia del Egyptian Reggae –particularmente recordado al inicio de Le père de mes enfants (Mia Hansen-Love, 2009)– o del Here Comes the Martians Martians, que sonaba en Dobles vidas (un entristecido Assayas me aseguró que por casualidad: “Mia y yo escuchábamos el mismo tipo de música”), nadie había pinchado todavía Abdul & Cleopatra en ninguna serie o película, y eso que es todo un clásico para cualquier egiptólogo con camiseta a rayas que se precie de serlo. Abre el fundacional Back in Your Life (1978), y Richman ha confesado que cuando lo compuso también estaba de bajona, como el deshauciado Vernon Subutex.

2. Mudhoney: 'Touch Me I'm Sick'

El himno grunge por excelencia, mal que le pese a Nirvana, que nos llegó en aquel revolucionario mini-lp de Sub-Pop (Superfuzz Bigmuff, 1990), sirve para presentar al personaje de La Hiena, una lesbiana dura, repleta de tatuajes y con un aire, como dice el propio Subutex, al Bowie de la portada de Changes One, que se desplaza por París a toda velocidad en una Royal Enfield (sí, como Lawrence de Arabia). Ella misma se presentará más tarde como “la polla y los puños” de Laurent Dopalet (hilarante Laurent Lucas), un productor de cine empeñado en ocultar su turbio pasado, que podría aparecer revelado en unas comprometedoras cintas grabadas por un amigo de Subutex, que acaba tan mal como otros muchos de su generación (X).

La Hiena, cuyo nombre real no conoceremos (aunque empieza por V… ¿como Virginie?), es uno de los personajes más fascinante de la serie. Sobre todo porque le da vida una transformada Céline Sallette, una de las actrices más inteligentes del panorama galo. No por nada debutó con un pequeño papel en Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005), y la recordamos especialmente ligera de ropa decimonónica entre las brumas opiáceas de Casa de tolerancia (Bertrand Bonello, 2011). Es una diosa, no hay otra palabra.

3. Poni Hoax: 'The Wild'

Hablábamos de Bowie, el marciano e inevitable Bowie, que curiosamente no suena en la serie. Pero a cambio tenemos este temazo del grupo electrónico francés de principios de los dosmiles Poni Hoax, que casi parece una parodia del sonido Let's Dance, y suena nada más y nada menos que en una de esas fiestas exclusivas del Festival de Cannes en las que los críticos de cine no suelen ser muy bienvenidos, aunque siempre encuentran la forma de colarse. Nostalgia fuerte de La Croisette.

En Cannes, La Hiena, acompañada de su querida Anaïs (encarnada por la cantante Flora Fischbach), seguirá la pista de esas cintas comprometedoras para su jefe, el productor de cine, que podrían estar en posesión de un guionista de segunda al que presta su carisma Philippe Rebbot, uno de los secundarios más entrañables del cine de nuestro país vecino, al que hemos visto recientemente protagonizar y codirigir, junto a su exmujer Romaine Bohringer, la muy estimable Un acuerdo original (2018), en la que narran su propia separación.

4. Mink DeVille: 'Spanish Stroll'

Este clasicazo del que luego se haría llamar simplemente Willy DeVille (Mink DeVille era el nombre de la banda) abre el tercer episodio, presentando a un Subutex expulsado de su antepenúltimo cobijo, a punto de dejarse tatuar por una camarera con tal de rascar algo de espacio vital en la casa de esta. Hay algo inenarrable, entre descojonante y devastador, en su manera de contemplar los pisos de sus amigos, como vislumbrando que ese podría ser un buen lugar para pasar algún tiempo, aunque sea a costa de hacer migas con el perro o de acostarse con una ex groupie reconvertida en burguesa pasada de rosca (estupenda Florence Thomassin).

Con Subutex, Despentes nos habla de la inocencia perdida de una generación ídem, una generación educada en el consumo desenfrenado, que de ninguna manera podía estar preparada para la crisis que se nos vino encima. Una generación que, después de perder sus trabajos decorativos, acaba por darse cuenta de que no sabe hacer nada verdaderamente útil. La estampa de viejo rockero venido a menos caminando por la calle con sus últimas pertenencias a cuestas, tiene su perfecta banda sonora con este clásicoque bien podría ser el equivalente a Walk in the Wild Side, si Lou Reed hubiese crecido en El Barrio (en el Lower East Side neoyorquino), como el bueno de DeVille, que nos dejó en 2009, cuatro años antes que Lou. Adiós a los viejos roqueros.

5. Sonic Youth: 'Schizophrenia'

Me acuerdo ferpectamente de que fue el primer temarral de la banda de Thurston Moore y Kim Gordon que llegó a mis oídos, grabado en una cinta Sony de cromo de 90 minutos, después de leer un artículo en el Ruta 66, que me dejó la sensación de que me estaba perdiendo algo importante. Acababa de salir el Sister, justamente en 1987, el año en el que lo aprendí todo de la vida, posiblemente como Vernon Subutex, que entonces también lucía un tupé apuntando al cielo, y no unas greñas con vocación de barrer el suelo.

En Vernon Subutex, que de alguna manera también habla de una cierta patología, ese mentado peterpanismo con chaqueta de cuero, suena muy apropiadamente en otro de esos momentos en los que Duris intenta vilmente meter mano a una antigua amiga, que ha envejecido peor que él, con la vana esperanza de que, una vez más, le deje pasar algo más de una noche en su casa. Tampoco es un tema que haya sonado en otras películas, aunque en lo que respecta a Sonic Youth el que se sigue llevando la palma es Dj Assayas gracias a la maravillosa Demonlover (2002).

6. Ramones: 'What's Your Name' (Demo Version)

Tampoco tiene nada de previsible este temazo de la banda punk-rock por excelencia, por mucho que sus clásicos hayan sonado en más de cien películas o series, de Los Tenenbaums a La casa de los 1000 cadáveres, por citar los títulos que seguramente les han acudido más rápidamente a la mente. Whats Your Name no formaba todavía parte de ellos. Y viene como anillo al dedo.

En Vernon Subutex cierra de manera gloriosa el quinto episodio con el primer y apasionado beso [Spoiler] entre Anaïs y La Hiena, nada menos que en la noria del Tibidabo, de Barcelona, ciudad a la que han llegado en busca de las malditas cintas -el macguffin de la serie, por si no se habían quedado–, y donde conocen a una exestrella porno (Juana Acosta), y a su inseparable Daniel, interpretado por el novel Eloy Irref, que también es un hombre transexual, es decir una persona que nació mujer y ha transicionado a hombre, un poco como Paul B. Preciado, con quien Despentes convivió en la Ciudad Condal. El personaje de Duris que, a diferencia de Una casa de locos no llega a pisar Barcelona, también encontrará un amor efímero en la otra dirección, con una guapa brasileña trans, que por supuesto le dará calabazas.

7. Spacemen 3: '2.35'

Quizás el único momento en el que la selección musical de la serie resbala es cuando suena Just Like Honey, el clásico de Jesus & Mary Chain ultrachamuscado por Sofia Coppola en Lost in Translation. Para compensar, los franceses le dan mucho más a Spacemen 3, empezando por este 2.35, que también fue el primer tema que escuché de ellos, no sé si en un recopilatorio de Glass Records –mítico sello preindie–, en el glorioso Sound of Confusion (1986), uno de esos discos que te cambian la vida, o, en versión más primitiva, en aquel Taking Drugs to Make Music to Take Drugs To, cuyo título era toda una declaración de principios. Pura filosofía ochentera.

Como entre Spacemen y Jesus no hay color, los de Vernon Subutex pinchan también Honey, de Spacemen 3, en el primer episodio y Sway, de Spiritualized –la banda de Jason Pierce tras su ruptura con Sonic Boom– en el último. El infeccioso ritmo bluesero distorsionado de 2:35, aunque inmediatamente reconocible, suena brevemente cuando Subutex, siempre con los cascos puestos, escala por una tubería para tratar de recuperar las cintas que ha dejado olvidadas en su vía crucis por esas casas en las que, como siempre mete la pata, ya no puede volver a entrar.

8. Kim Wilde: 'Cambodia'

Nos dejamos un montón de hits en el tintero, como la versión de Ring of Fire, de Wall of Vodoo, o el Teenage Kicks, de los Understones, pero es que no se puede estar en todo. El climax absoluto de la serie, llega sin embargo cuando Subutex pincha la canción más inmortal de Kim Wilde, la de este vídeo que uno no puede dejar de contemplar con lágrimas en los ojos, porque nunca hubo una rubia tan hermosa y a la vez tan absolutamente melancólica, en toda-la-historia-de-la-música-pop.

Es un momento absolutamente estelar, porque Subutex ha caído ahora en las garras de un loco cocainomano forrado de pasta que mantiene su casa en estado de fiesta permanente gracias a un séquito de conseguidores. Subutex conecta su móvil al Mac, y se opera la magia con los primeros compases de Cambodia, el hit entre los hits. Todas las bellezas de todos los géneros posibles que pululan por ahí se ponen a bailar inmediatamente arrastrados por los sintes de esta insuperable joya de principios de los 80. Es un momento que, por si fuera poco, conecta además con Dans Paris (Christophe Honoré, 2006), en la que el mismo Duris recuperaba su fe en la vida poniendo y cantando este maxi cuya portada es, además, una cumbre del pop art ochentero.

9. Exch Pop True: 'Discoteca'

En la misma sesión que arranca con Cambodia, y que prosigue en algún momento nada menos que con el Teenage Kicks, Subutex llega al Olimpo de los Diesel con esta locura sintética circa principios del XXI a cargo del trio electropop Exch Pop True, compuesto por dos cantantes –Chloé Fabre y Radha Valli–, y un productor, Christian Bouyjou. El trío, al que valía la pena homenajear mentando los tres nombres, llegó a lo más alto con lo que, en estos tiempos de persianas bajadas, se erige en todo un himno al hedonismo del pasado. Musicalmente es un 10 en minimalismo contagioso, pero la letra alcanza un nivel de poesía que haría retorcerse de envidia al mismísimo Premio Nobel Bob Dylan. Reciten con nosotros: “Lunedì sera alla discoteca / Martedì sera alla discoteca / Mercoledì che mal di testa, ma sono andata alla discoteca / Giovedì sera alla discoteca / Venerdì sera non volevo andarcima Fabio è venuto a cercarmi e allora sono andata alla discoteca / Sabato sera alla discoteca / Domenica? alla discoteca”.

Es verdad que ya sonaba en La gran belleza (Paolo Sorrentino, 2013), junto a aquel bombástico remix del Far l'amore, pero a quién le importa. Más cuando aquí dramáticamente juega un papel central, ya que después de alcanzar el cenit de su existencia al pincharlo en la fiesta, la vida de Subutex, sustentada en lo ilusorio, no hará más que caer en picado.

10. Vitalic: 'Trahison'

Estaba claro que, a pesar de la grande classe demostrada en la selección musical, clásicos como Cambodia o Discoteca tenían que haber sonado en otras películas. Lo mismo con Trahison, un himno época French Touch que nos sirve de epílogo para el inevitable descenso a los infiernos de un Subutex que ya ha gastado todos los cartuchos que le quedaban. El clásico de Vitalic ya sonó, efectivamente, en el obsesionante tráiler de Naissance des pieuvres, que no en la película de Céline Sciamma, así como en Les combattants (Thomas Calley, 2014), dos momentos estelares en la carrera de la divina Adèle Haenel.

Otro momento estelar de la Haenel llegó cuando se piró de los César, haciendo gala de una espontaneidad acaso demasiado estudiada, justo después de que premiaran a Polanski. Una actitud que Despentes defendió devotamente con una famosa columna en Libération: On se lève et on se casse. Quizás lo peor de la serie, en líneas generales muy satisfactoria, sea su final, completamente anticlimático, una fiesta así como de despedida, que sólo puede ser triste, aunque bañada por una cierta luz de esperanza, y al son del A New Error, de Moderat, un tema al que Xavier Dolan ya sacó todo su jugo en Laurence Anyways. Una pena que Vernon Subutex no acabe bien del todo, pero así es la vida real. Una inexorable decadencia hasta el abismo.