Vanesa Romero abandona ‘La que se avecina’: no estará (de momento) en la temporada 13

La que se avecina afronta una nueva fase lejos de los muros de Mirador de Montepinar, pero por mucho que esta haya tardado en concretarse (han sido dos años de parón), Telecinco ha depositado toda su confianza en ella renovándola por tres temporadas de golpe: la 13, la 14 y la 15. De cara a esta extensa tanda ya sabíamos que Víctor Palmero abandonaba el reparto como Alba Recio, y ahora Fórmula TV informa en exclusiva de una nueva baja: la de Vanesa Romero. Actriz que ya estuvo en la serie madre, Aquí no hay quien viva, interpretando a Ana, y que según esta dio paso a La que se avecina encarnó a Raquel desde el primer episodio.

Es toda una veterana de La que se avecina, y su salida puede ser bastante impactante para los seguidores de la longeva serie de Mediaset. La temporada 13 arrancará su rodaje en breve, pero Romero no formará parte del reparto regular al estar centrada en otros proyectos, como escribir su propia serie. “Ahora mismo tengo otros proyectos profesionales y estamos intentando cuadrar agenda”, declara. “Han sido dos años de parón y han surgido nuevos proyectos”. Sin embargo, Romero no descarta volver en algún punto, ya sea con un papel episódico en los próximos episodios o reintegrándose en el reparto de cara a la temporada 14 o 15. La decisión no es, en modo alguno, a largo plazo.

“Espero en esta temporada estar en algún capítulo y seguir disfrutando de la serie”, concluye. La que se avecina, a cargo de los hermanos Caballero, firmó recientemente un acuerdo con Amazon según el cual sus próximas tres temporadas se verán primero dentro de su catálogo, para transcurrido un tiempo indeterminado emitirse vía Telecinco.

