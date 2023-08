Casi te has olvidado de ella, pero Amazon por fin pone fecha al regreso de una de sus mejores comedias

En 2020, llegaba a Prime Video, la plataforma de Amazon, una de las apuestas seriéfilas más sorprendentes y disfrutables de su catálogo. Hablamos de Upload, una sitcom atípica, a medio camino entre Black Mirror y The Good Place, firmada por el genio de la comedia televisiva Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation).

La apuesta de ciencia-ficción nos trasladaba a un futuro cercano en el que la humanidad vivía entre coches de conducción automática, impresoras de comida en 3D y móviles holograma. Aunque ningún invento se comparaba con la mayor creación de la serie, ‘Upload’, que permitía “subir” a un más allá virtual justo antes de morir.

A través de esta original premisa, el creador reflexionaba sobre la soledad, la añoranza o las conexiones humanas, rematando una de las series más originales de aquel año pandémico. Su segunda temporada llegó en 2022 al servicio de VOD, ahondando más en la relación entre los protagonistas interpretados por Robbie Amell y Andy Allo, y ahora por fin Prime Video ha confirmado la fecha de estreno de su tercera entrega.

Lo nuevo de Upload se estrenará el 20 de octubre, con el lanzamiento semanal de dos episodios. Esta entrega seguirá a Nora (Allo) y Nathan (Amell), recién sacado de 'Upload', tratando de avanzar en su relación mientras intentan frenar la misteriosa conspiración que pone en peligro la vida de millones de personas.

¿Podrán acabar con Freeyond y evitar que la cabeza de Nathan explote? Para complicarlo todo más, una copia de Nathan ha sido activada en Lakeview e Ingrid (Allegra Rose Edwards) no piensa desperdiciar esta segunda oportunidad en el amor. Además de los actores protagonistas, el elenco también cuenta con Kevin Bigley, Zainab Johnson y Owen Daniels.

A la espera de regresar al futuro ideado por Daniels, nos podemos deleitar con este primer vistazo a los nuevos capítulos:

𝐍𝐨𝐰 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠. . . new images of #UploadTV season 3. weekly episodes premiere October 20 on @primevideo. pic.twitter.com/cRBclVn72o — Upload (@UploadOnPrime) August 21, 2023

