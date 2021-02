Una guionista de ‘Emily en París’ también preferiría que los Globos de Oro hubieran nominado a ‘Podría destruirte’

Es habitual que las nominaciones a los premios de Hollywood motiven enfados entre el público, pero cuando estos premios son los Globos de Oro las posibilidades de una indignación masiva son más altas que nunca. Los galardones que entrega cada año la Asociación de la Presa Extranjera revelaron esta semana sus candidaturas, dando múltiples motivos para el enfado: un espectáculo teatral como Hamilton nominado a Mejor película comedia o musical, un film estadounidense como Minari nominado a Mejor película de habla no inglesa… y la ausencia de Podría destruirte frente a las dos nominaciones (a Mejor serie musical y Mejor actriz de comedia o musical) de Emily en París.

La serie que protagoniza Lily Collins fue masacrada por la crítica, al contrario de lo ocurrido con la serie dirigida, escrita y protagonizada por Michaela Coel. La decisión de la HFPA de nominar a Emily en París marginando a una ficción tan aclamada ha provocado un gran malestar en Hollywood, con gente como Mark Duplass, Alma Har’el (directora de Honey Boy), Cathy Yan (Aves de presa) o la actriz y directora Sarah Polley criticándola. “Es revelador que la HFPA acepte un tipo de agresión sexual (Una joven prometedora) y deje fuera otro (Podría destruirte)”, escribía Polley sobre las nominaciones que Una joven prometedora ha tenido en detrimento de Podría destruirte. “Confirma las historias que estamos dispuestos a escuchar y las que seguimos ignorando”.

Polley añadió que no estaba criticando la película protagonizada por Carey Mulligan, sino haciendo hincapié en que los motivos de la no nominación de Podría destruirte podían ser de índole racial. Teoría que ha suscrito, para sorpresa de todos, una de las guionistas de Emily en París. Deborah Copaken ha escrito toda una columna en The Guardian criticando al organismo por no haber nominado a Podría destruirte y sí a la serie en la que ha trabajado, afirmando de la ficción de Coel que “debería ganar todos los premios”. Sobre Emily en París, estrenada en Netflix, recordaba: “Intenté evitar leer críticas, pero no vivo bajo una roca, y nunca se me ocurrió que nuestra serie pudiera ser nominada”.

“Emily en París se emitió poco después de que pasara junio y julio manifestándome por la justicia racial junto a mis hijos en Nueva York”, proseguía. “Entiendo que una serie sobre una estadounidense blanca viviendo lujo de blanco en un París prepandémico, y libre de sus comunidades africanas y musulmanas, esté destinada a irritar. ¿Estoy emocionada de que haya sido nominada? Sí. Por supuesto, pero esa moción se ve lamentablemente atenuada por mi rabia ante el desaire de Coel. Que Podría destruirte no haya obtenido ni una nominación no solo está mal, es todo lo que está mal. No es solo la serie de 2020. Es mi favorita de todos los tiempos”.

“Toma un tema tan complicado como una violación (yo misma he sufrido una agresión sexual) y le infunde corazón, humor, pathos y una historia tan bien construida que tuve que verla dos veces, solo para entender cómo lo hizo Coel. Necesitamos arte que refleje todos nuestros colores, no solo algunos”. Copaken concluía su reflexión insistiendo en los méritos de la serie estrenada en HBO. “Cómo alguien que haya visto Podría destruirte puede no considerarla una brillante obra de arte o que Michaela Coel no es un genio, es algo que escapa completamente a mi comprensión”. Los Globos de Oro, más cuestionados que nunca, serán entregados el próximo 28 de febrero.