Un fallo en el rodaje de 'The Last of Us' se convirtió en una escena icónica de la serie

Tras el exitoso regreso a Poniente con La casa del dragón, HBO Max ha arrancado este 2023 con un nuevo fenómeno seriéfilo en sus manos. Nos referimos a The Last of Us, la ficción nacida del videojuego de Naughty Dog, con Pedro Pascal y Bella Ramsey en un mundo asolado por una pandemia letal.

El segundo episodio de la apuesta, que llegó a la plataforma el lunes, nos traía a Joel (Pascal), Ellie (Ramsey) y Tess (Anna Torv) cruzando una Boston destruida tras haber abandonado la zona de cuarentena para llegar al ayuntamiento de la ciudad. Allí los esperan los Luciérnagas, quienes se harán cargo de Ellie.

En determinado momento, el trío se ve obligado a cruzar el vestíbulo inundado de un hotel. Justo en ese momento, la cámara capta a una rana sobre las teclas de un piano de cola. Son muchos los usuarios de Twitter que han comentado la secuencia, fascinados por la inesperada aparición del anfibio.

big fan of this frog playing the piano in the last of us pic.twitter.com/oNN94udWMp — Palmer Haasch (@haasch_palmer) January 23, 2023

"Muy fan de esta rana tocando el piano en The Last of Us".

Spoilers: Last of Us episode 2 introduces the best new character. Piano Frog. His music saved me. pic.twitter.com/YivwWMZPNA — Boomin Banana 🍌 (@BoominBanana) January 23, 2023

"Spoilers: el episodio 2 de The Last of Us presenta al mejor personaje nuevo. La rana del piano. Su música me salvó".

an outstanding performance from Mr. Frog in this week's The Last of Us episode 👏 pic.twitter.com/mMDCp3Yi3v — Mehdi (@lastofmehdi) January 23, 2023

"Una actuación maravillosa de la señora rana en el episodio de esta semana de The Last of Us".

The Last Of Us show has been fucking amazing so far. Also this frog had a great performance in the show. 👏 pic.twitter.com/J7oNx9fW6q — ren (@RenOkami7) January 24, 2023

"The Last of Us ha sido maravillosa hasta ahora. Además, esta rana ha tenido una actuación genial en la serie".

Sin embargo, y pese a lo mucho que ha gustado a los espectadores, la presencia del animal en la ficción es un error. El cocreador de la serie Neil Druckmann ha compartido esta escena detrás de las cámaras en Twitter y ha explicado que la famosa rana debía haber sido engullida por una gaviota. Sin embargo, el pájaro no quiso colaborar.

Piano frog wouldn’t be a thing… if piano bird did its job! I guess everything happens for a reason. #TheLastOfUs



(And before anyone jumps to the wrong conclusion… that’s a fake frog for the bird to eat — which it never did!!!) pic.twitter.com/JrIFbPLxTl — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 23, 2023

"La rana del piano no habría sido importante... si el pájaro del piano hubiera hecho su trabajo!", ha explicado Druckmann, antes de resignarse: "Supongo que todo pasa por algo". El creador también ha querido aclarar: "Antes de que alguien llegue a una conclusión errónea, teníamos una rana falsa para que se la comiera el pájaro, algo que nunca hizo".

Dejando de lado la gran aceptación que ha tenido la rana entre el fandom de la serie, The Last of Us ya se ha convertido en el primer gran fenómeno televisivo de 2023. Los fans del videojuego alaban la buena labor de adaptación mientras que muchos otros que no estaba familiarizados con este universo se han sumado con gusto a él en pantalla.

Pedro Pascal añade así otra serie de éxito a su currículum tras haber conquistado la galaxia con The Mandalorian. Además, el chileno regresará en marzo con la tercera temporada de la serie de Star Wars.

