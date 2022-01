'Un escándalo muy británico' y otras series protagonizadas por Claire Foy

En 2017, la actriz británica Claire Foy daba un golpe sobre la mesa al obtener un Globo de Oro por su papel de la reina Isabel II en la serie The Crown. Los galardones de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su siglas en inglés), que ahora pasan por sus horas más bajas, volverían a nominar a la actriz en varias ocasiones más.

La actriz postergaría este éxito con dos premios Emmy y nominaciones en los BAFTA y los SAG. Más allá de los elogios por sus actuaciones en películas como First Man (El primer hombre), Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte o The Electrical Life of Louis Wain, las grandes victorias de su carrera han estado muy ligadas al mundo de las series. Antes de The Crown, la intérprete ya contaba con un amplio recorrido, al que se suma ahora el éxito Un escándalo muy británico.

Su llegada al remake de 'Arriba y abajo'

La actriz interpretaba a Amy Dorrit en su primer gran papel en una producción televisiva, la protagonista de la serie Little Dorrit. La adaptación de la novela de Charles Dickens supondría la primera ficción de época para la actriz, quien se ha convertido en una experta en este género. No habría mucho que esperar para verla en otras dos ficciones de este mismo corte: Going Postal (2010) y The Promise (2011).

Durante estos años también aterrizaría en una de las grandes series que le han granjeado una enorme fama internacional: Arriba y abajo (2010-2012). El remake de la serie icónica de los años 70 nos ofrecía a una Claire Foy en el papel de Lady Persephone Towyn, un personaje recurrente en la serie de la BBC.

Un repaso a la vida de Ana Bolena

Después de esta primera incursión internacional, y antes de su llegada en 2017 a The Crown, la intérprete también participaba juntos a célebres nombres del cine como Sam Claflin, John Malkovich y Olivia Colman, en un viaje al pasado con White Heat (2012), Crossbones (2014) y The Great War: The People's Story (2014-).

Estos años también destacaría su interpretación en la miniserie Wolf Hall, que conseguía grandes alabanzas del público y la crítica. Un repaso a la historia de un rey Enrique VIII, interpretado por Damian Lewis (Homeland), donde se transformaba en la célebre Ana Bolena. En la ficción también coincidiría con actores como Mark Rylance, Thomas Brodie-Sangster, Tom Holland y Damian Lewis. Sus largometrajes de éxito, y las participaciones en The Crown y Un escándalo muy británico, ya harían el resto.

