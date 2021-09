Un Boston distópico: las fotos del set de ‘The Last of Us’ recuerdan muchísimo al videojuego

HBO no lo tiene nada fácil con su adaptación de The Last of Us. Más allá de la extendida consideración de este videojuego de Naughty Dog como una de las cumbres del medio, su narrativa está tan cuidada y es tan inmersiva que parece difícil que una serie pueda emularla, así que la cadena ha decidido no reparar en gastos. Al tiempo que contrata a Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas luego de su paso por Juego de tronos, y pone al frente tanto al Craig Mazin de Chernobyl como al director del juego original, Neil Druckmann, HBO ha destinado un presupuesto millonario a la serie, que ya se encuentra en pleno rodaje.

Según supimos recientemente, el rodaje del episodio piloto a manos de Kantemir Bagalov ya se ha completado, pero aún quedan muchos meses de trabajo por delante (la idea es que el equipo vuelva a casa el verano que viene). Como es de esperar en un proyecto tan mediático, los fans ya se han topado con alguna que otra imagen procedente del set, pero las que ahora revela el youtuber Wolf of Thorns son especialmente sugerentes. Las instantáneas han sido recogidas en Twitter por la cuenta ‘The Last of Us Updates’, y nos muestran las calles de un Boston apocalíptico que no podría ser más fiel a lo que vimos en el videojuego comercializado inicialmente para PlayStation 3.

The Last of Us da comienzo con el estallido de una pandemia que convierte a la gran mayoría de la población mundial en zombies, siendo Joel (Pascal) y Ellie (Ramsey) los únicos que pueden dar con una cura. Los primeros compases de la trama se dan en Boston, y el Boston que nos presentan las imágenes (construido por entero en Calgary, Canadá) mantiene la decadencia que vimos como jugadores. El diseño de producción muestra un gran lujo de detalles: ahí están las alambradas y los carteles de FEDRA (la Agencia Federal de Respuesta contra Desastres). Todo conduciendo a la impresión de que el acabado visual de la serie será muy fiel al del videojuego de Naughty Dog, y por tanto a la directriz principal del proyecto, que busca lealtad al material de partida.

Además de Pascal y Ramsey, en el reparto de la serie encontramos a Nico Parker, Gabriel Luna, Anna Torv o Merle Dandridge, habiendo trabajado esta última (junto al mencionado Druckmann y el compositor Gustavo Santaolalla) ya en el primer juego interpretando a un personaje al que vuelve para la serie, Marlene. HBO aún no ha tanteado una fecha de estreno para The Last of Us.

