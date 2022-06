‘The Umbrella Academy’: Todo lo que necesitas recordar antes de ver la temporada 3

Como bien es sabido por todos, la pandemia del coronavirus ha afectado al rodaje y regreso de la mayoría de las ficciones a nivel mundial. Es el caso de The Umbrella Academy, cuyos fans han tenido que esperar casi dos años desde la finalización de su segunda temporada el 31 de julio de 2020 hasta el estreno de la tercera.

La serie de superhéroes creada por Steve Blackman y basada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá volverá a contar con los siete “hermanos” protagonistas (Aidan Gallagher, Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampan y Justin H. Min) quienes, además de arreglar sus propias diferencias, tendrán que hacer frente a una nueva amenaza en una realidad alternativa.

Los avances de la tercera entrega de capítulos prometen tanto humor, acción y emoción como en las dos anteriores, además de nuevos personajes, tramas y sorprendentes y originales poderes. Antes de sumergirnos en esta nueva locura te recordamos las revelaciones, muertes e incógnitas que dejó a su paso la segunda temporada. ¿Te acuerdas de todas?

De vuelta al presente

La segunda temporada de The Umbrella Academy nos mostró cómo los hermanos Hargreeves unían de nuevo sus fuerzas para salvar al mundo del Apocalipsis, esta vez en 1963. Esa alianza se produce cuando Vanya (ahora Viktor) pide ayuda para salvar a Harlam, el hijo de la mujer a la que ama, quien parece haber desarrollado unos nuevos poderes trasmitidos involuntariamente por la propia superheroína.

Después de la batalla final, El Enlace (Kate Walsh), esa mujer que tantos dolores de cabeza ha dado a nuestros protagonistas, muere (esta vez de verdad). Su “hija adoptiva” no, y ojo con Lila (Ritu Arya), pues es otro de los niños y niñas con super poderes nacidos el 1 de octubre de 1989 (además del nuevo interés amoroso de Diego) y seguro dará mucho de lo que hablar.

¿Y qué pasa con Reginald Hargreeves (Colm Feore), el padre adoptivo de nuestros superhéroes? En la segunda temporada descubrimos que en los años 60 pertenecía a un grupo secreto, Los Majestic 12, que aparentemente son los organizadores del asesinato de Kennedy. Además, la serie nos revela que el patriarca es nada más y nada menos que un alienígena disfrazado. ¿Cuáles serán sus verdaderas intenciones?

Los Majestic 12 Cinemanía

La Academia Sparrow

El final de la temporada 2 nos mostraba en su último capítulo cómo los hermanos Hargreeves volvían a su presente, 2019, después de salvar al mundo en los años 60 y gracias a uno de esos famosos maletines de la Comisión. Una vez de vuelta celebran brevemente todo lo ocurrido, pero pronto se dan cuenta de que no han aterrizado exactamente en casa, sino en una dimensión paralela o realidad alternativa, donde su padre está vivo (“sabía que apareceríais tarde o temprano”, les dice) y donde The Umbrella Academy ahora es The Sparrow Academy.

Allí, aparecen a contraluz los integrantes de la escuela, presuntamente otros jóvenes con poderes a los que papá Hargreeves adoptó en esta dimensión, pero la mayor sorpresa es que el Ben que aparece, quien había dado su vida (por segunda vez) para salvar a la familia, no tiene nada que ver con el dulce chico al que estamos acostumbrados, sino que en esta realidad alternativa parece bastante más malvado e impaciente.

Como reza la sinopsis de la tercera temporada, “los integrantes de la Academia Sparrow son inteligentes, elegantes y tan fríos como el hielo” y chocarán con los Umbrella de inmediato, aunque todo apunta a que esta será la menor de las preocupaciones de todos, pues “tendrán que lidiar con una entidad destructiva no identificada que causa estragos en el universo”.

Umbrella vs. Sparrow Cinemanía

Nueva aventura y nuevo elenco

Pues sí, parece que con su nuevo viaje los hermanos Hargreeves causaron otro contratiempo en la línea temporal que desata nuevas amenazas, por lo que posiblemente tendrán que unirse con sus nuevos hermanos Sparrow para hacer frente a los peligros y corregir de una vez por todas el espacio-tiempo. Además, aún no saben todo respecto a su pasado ni que su padre es un extraterrestre.

Los tráilers y avances, como siempre llenos de humor, acción y palabrotas, nos muestran cómo Cinco explica a sus hermanos todo respecto a su nuevo enemigo, un “Kugelblitz” causado por una paradoja temporal creada por ellos mismos al volver de 1963 al presente.

Kugelblitz Cinemanía

No se adelanta mucho más sobre este ente pero sí que destruye y se traga cosas con mucha rapidez, por lo que tendrán que ponerse manos a la obra para impedírselo entre pelea y pelea con sus “hermanastros”. Además, los hermanos Hargreeves podrían encontrarse con sus dobles en esta línea temporal, los cuales habrían vivido una vida totalmente diferente a la suya al no ser adoptados por Sir Reginald. Casi nada.

En los adelantos también vemos cómo Klaus lleva a sus hermanos al Hotel Obsidian, la que será su nueva sede al ser expulsados de su Academia. Un lugar que, según afirma, ha “albergado a líderes mundiales” como Roosevelt, Gandhi y Stalin. También podemos observar la vuelta de personajes como el ya mencionado Ben, Grace (Jordan Robbins) o Pogo (Adam Godley).

The Umbrella Academy incorpora en esta temporada a un numeroso nuevo elenco. En la familia Sparrow tenemos a Justin Cornwell como Número 1, Justin H. Min que en esta nueva realidad es Número 2, Britne Oldford como Número 3, Jake Epstein como Número 4, Genesis Rodríguez como Número 5 o Cazzie David como Número 6; Número 7 sería en este caso un cubo misterioso que flota en el aire. Además, la serie ha avanzado que el joven Javon Walton, conocido por su personaje Ashtray en Euphoria, también participará en los nuevos episodios.

Ya está todo listo. Después de dos años de espera la familia de superhéroes más desastrosa de Netflix vuelve el 22 de junio con diez nuevos capítulos para hacernos reír, disfrutar y, por qué no, emocionarnos con sus venturas y desventuras. Solo nos queda desear que la nueva temporada esté a la altura de las dos anteriores.