'True Detective' podría seguir sin Nic Pizzolatto

Para muchos, el reconocimiento le llegó a Matthew McConaughey con Ron Woodroof, aquel cowboy de rodeo con SIDA de Dallas Buyers Club que le valió el Oscar. Sin embargo, hubo otro personaje sin el que el actor no habría conseguido dejar por fin atrás el encasillamiento provocado por todas aquellas comedias románticas que protagonizó a principios de siglo.

Nos referimos al papel del detective Rust Cohle en la primera temporada de True Detective, en la que compartió caso con Woody Harrelson. El guion de Nic Pizzolatto y la dirección de Cary Fukunaga hicieron de aquella primera temporada de la serie antológica una de las más aclamadas y reconocidas por crítica y público.

Aunque sus entregas posteriores no han conseguido repetir el éxito desbordante de la primera, HBO estaría trabajando en una posible cuarta entrega, esta vez sin Pizzolatto (showrunner de la ficción hasta ahora). El jefe de contenido de HBO Max, Casey Bloys, ha confirmado a Deadline que están desarrollando una nueva entrega de la serie criminal con nuevos guionistas con la esperanza de dar con el "tono y la aproximación correctas" para la nueva trama.

“Podemos decir que estamos trabajando con un par de guionistas en encontrar el tono y la aproximación correctas", ha asegurado Bloys: "Es definitivamente un área que puede ser interesante y creo que sería interesante con una nueva voz. La calidad es lo que nos va a guiar, así que si terminamos con guiones que sentimos que no son representativos o no tienen la suficiente calidad, no vamos a hacer algo por hacer".

En abril de 2019, en una entrevista con Indie Wire,Pizzolatto habló sobre dos ideas que tenía para una continuación de True Detective, pero finalmente dejó HBO para hacer un nuevo proyecto en FX con McConaughey. A finales de enero, sin embargo, medios norteamericanos informaron sobre la posible salida del creador de FX.