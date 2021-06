Crónica negra de España: los mejores 'true crimes' españoles que puedes ver

Los documentales tipo true crime son, especialmente si tienen varios capítulos, uno de los formatos más vistos en casi todas las plataformas.

Desde el sórdido Making a Murderer o el histriónico Tiger King en Netflix, al sobrio The Jinx en HBO (solo por mencionar los más famosos), las narraciones de numerosos crímenes mezcladas con imágenes reales y testimonios de personas cercanas nos han tenido pegados a la televisión durante horas.

Pero no solo ocurren sucesos escabrosos en la América profunda. No hay que viajar al condado de Manitowoc, en Wisconsin, o a las entrañas de Oklahoma para, ejem, “disfrutar” de los casos más espeluznantes.

La España más oscura nos ha dado también un buen número de asesinatos, abusos de poder y sectas loquísimas con los que echar un rato frente a la pequeña pantalla. Docuseries reales o de ficción y hasta podcasts: cualquier formato es bueno para adentrarnos en la crónica negra de nuestro país.

Netflix cuenta con los true crimes españoles más mediáticos

Así, en la plataforma de Hastings tenemos disponibles El caso Alcàsser y Nevenka, y dentro de poco aterrizará también El caso Wanninkhof-Carabantes.

El primero de ellos ha sido, sin duda, el crimen que más impacto ha causado en nuestro país: no solo por el triste suceso en sí (el asesinato de Miriam, Toñi y Desirée cuando se dirigían a una fiesta en la localidad de Alcàssern, en Valencia), sino por el cuestionable tratamiento que hizo la prensa española del tema y por todo el misterio que a día de hoy le sigue rodeando. Antonio Anglés, el culpable, lleva décadas en paradero desconocido.

El de Nevenka ha sido uno de los que más nos ha hecho reflexionar como sociedad en los últimos meses. Nevenka Fernández fue una concejala de Ponferrada que denunció por abuso sexual en 2001 a Ismael Álvarez, el entonces alcalde de la localidad leonesa. Tras un duro litigio legal, Nevenka consiguió ganar el juicio… pero tuvo que huir de España debido a la presión social.

Hace unos meses, coincidiendo con el 20 aniversario de su sentencia, decidió contar su caso en primera persona en el documental dirigido por Maribel Sánchez-Maroto, que tantas buenas críticas ha cosechado.

Es Netflix quien se lleva la palma en cuanto a documentales sobre crímenes ocurridos en España. No solo tiene en su catálogo más que ninguna otra plataforma, sino que ostenta el “honor” de contar con los que más seguimiento han tenido por parte de prensa y público en general.

Una de las últimas grandes incorporaciones al catálogo de Netflix será El caso Wanninkhof-Carabantes: dos crímenes ocurridos en Málaga con algunos años de diferencia pero con un nexo: el mismo asesino. De hecho, fue la investigación del asesinato de Sonia Carabantes la que esclareció el de Rocío Wanninkhof que tuvo lugar antes, y dejó en evidencia a la justicia cuando Dolores Vázquez, la que fuera pareja de la madre de Rocío, fue enviada a la cárcer por un delito que no había cometido.

Anteriormente en Netflix y ahora disponible en AtresPlayer está Lo que la verdad esconde: Caso Asunta, uno de los crímenes más oscuros de la historia de España. El asesinato de Asunta Basterra por parte de sus padres en un pueblo de Galicia conmocionó a todo el país y, en 2017, dos años después de la sentencia, Bambú produjo esta miniserie compuesta de tres capítulos. El de Asunta ha sido uno de los crímenes que más horas de televisión ha copado en España.

En HBO tampoco falta una buena dosis de crónica negra patria

Muerte en León es la joya de la corona de los true crimes españoles en HBO. El homicidio de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, a manos de Montserrat González y su hija Triana, y todas las reacciones que despertó quedan patentes en esta miniserie, donde muestran también a la víctima como un personaje lleno de sombras.

El triple asesinato supuestamente cometido por Pablo Ibar (que lleva más de 20 años en el corredor de la muerte) en Florida, también tiene su documental en HBO. Estrenado en 2020, El estado contra Pablo Ibar repasa los tres juicios por los que ha pasado el español, condenado a cadena perpetua desde 2019.

De este caso, además, se ha hecho eco el autor Nacho Carretero en su libro En el corredor de la muerte, llevado a la pequeña pantalla por Movistar+ en una serie en la que Miguel Ángel Silvestre da vida a Ibar.

Dos documentales sobre crímenes en España en Amazon Prime Video

Menos mediáticos que los ya mencionados son Fago y Santoalla, los true crimes patrios que están disponibles en Amazon Prime Video.

El primero, en formato serie de ficción de tres capítulos que antes había podido verse en TVE, narra la muerte de otro político. Miguel Grima, alcalde de Fago (Huesca) del Partido Popular fue abatido a tiros con una escopeta, y su asesino confeso fue también su rival político, Santiago Mainar, candidato a la alcaldía por el PSOE.

El curioso crimen de Santoalla también tiene su película documental en Prime Video. Pese a que en España no es de los crímenes más conocidos, medios de comunicación internacionales como The New York Times, la cadena NBC o National Geographic sí que se hicieron eco antes de este caso.

En la aldea de Santoalla, a unos kilómetros de Ourense, solo vivían dos familias: un matrimonio gallego con dos hijos (uno de ellos, con discapacidad mental) y Martin Verfondern y Margo Pool, una pareja holandesa que se había instalado allí para estar en pleno contacto con la naturaleza. Pero un día, Martin desapareció con su coche… el vehículo no fue hallado hasta cuatro años después, con el cuerpo calcinado dentro.

En Movistar+ está nuestro mejor true crime sobre sectas

El Palmar de Troya acercó tras su estreno en 2020 la iglesia del Palmar de Troya, en Sevilla, al resto de España. Tres años de investigaciones le costó a Israel del Santo, el director, reunir el material y las declaraciones de exmiembros de la secta de El Palmar que explican tan bien el ascenso del joven “vidente” Clemente a Papa de su propia religión.

Quizá no sea un true crime en el más estricto sentido (no gira en torno al misterio de un asesinato), pero en El Palmar de Troya hay accidentes casi mortales, saqueo, engaños, excomuniones… todo bajo unas inquietantes (y barrocas) vestiduras papales.

DMAX nos acercó al asesino de la catana

Seis años tardó la productora Cuarzo en convencer a José Rabadán, aquel joven que mató con una catana a sus padres y a su hermana en los años 90, para rodar un documental sobre su vida. Hoy Rabadán vive reinsertado en la sociedad, casado y con una hija, y tras pensárselo mucho, accedió.

En 10 horas de entrevista, Rabadán viajó con el equipo de Cuarzo al lugar de los hechos, reviviendo con ellos todo, hasta el último detalle. Resultado de eso ha sido Yo fui un asesino, con el famoso crimen de la catana narrado por el asesino en primera persona.

Un true crime español en formato podcast

El Rey del Cachopo, que puede escucharse en Spotify, investiga la figura de César Román, en la cárcel por asesinar a su novia, descuartizarla y guardar el cuerpo en una nave industrial de su propiedad.

Apodado Rey del Cachopo por haber ganado el premio al mejor cachopo de España, este hostelero reconvertido a político y a lo que surja, fue puesto en busca y captura y detenido meses después. Aún a la espera de juicio, el podcast cuenta también con las declaraciones del propio César desde prisión.