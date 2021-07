Tráiler definitivo de la última temporada de ‘The Walking Dead’: el final comienza en agosto

Este fin de semana está teniendo lugar, con menos focos de lo acostumbrado, la Comic-Con de San Diego, rebrandeada por motivos obvios como San Diego Comic-Con at Home. Por el momento no ha habido grandes titulares, pero sí se ha ofrecido como el escenario donde AMC lance el tráiler definitivo de la temporada 11 de The Walking Dead. Desde un panel encabezado por Angela Kang (actual showrunner de la serie, que ya se hizo cargo de las dos temporadas previas), el fandom ha podido ser testigo de un revelador avance de los que serían los últimos episodios de la serie. Porque sí, la temporada 11 de The Walking Dead también es la última, y parece avecinarse un final de lo más sangriento.

Con los habituales Norman Reedus, Lauren Cohan o Jeffrey Dean Morgan como parte del reparto, esta nueva entrega del longevo show de AMC también ha añadido a Laila Robbins, Josh Hamilton, Margot Bingham y Michael James Shaw como intérpretes regulares. El plan es que la temporada 11 se estrene este 22 de agosto en AMC, pero solo supondría la primera tanda del esperado final. Y es que esta temporada se dividirá en tres partes de ocho episodios (24 episodios en total), sin que AMC haya desvelado aún la fecha para la segunda y tercera parte, aunque posiblemente ya tengamos que esperar a 2022 para verlas.

El plan inicial es que esta última temporada viera la luz en 2020, pero la crisis del coronavirus dificultó el rodaje y, en lugar de eso, sus responsables optaron por añadir seis episodios a la décima temporada que entonces se emitía. El tráiler definitivo del final de The Walking Dead llega poco después de que AMC protagonizara varios titulares a cuenta de la indemnización millonaria que le pagó a Frank Darabont: creador original de The Walking Dead junto a Robert Kirkman que exigió una compensación cuando fue despedido tras la segunda temporada.

Esta temporada 11 no supone, por lo demás, ningún final para la franquicia, ya que siguen en emisión sus spin-offs (Fear the Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond) y se prepara el salto al cine del personaje de Rick Grimes (Andrew Lincoln). Puedes echarle un vistazo al tráiler, facilitado por IGN, bajo estas líneas.

