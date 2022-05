Tráiler de ‘Willow’: el clásico ochentero vuelve en forma de serie para Disney+

Lucasfilm no solo se ha dedicado a Star Wars a lo largo de su trayectoria en el cine. También ha apuntalado la saga Indiana Jones y un pequeño clásico que despierta tantas nostalgias como Willow, film dirigido en 1988 por Ron Howard. Tanto Indiana Jones como Willow han tenido, pues, presencia en una Star Wars Celebration marcada por el tráiler de Andor, las novedades con respecto a la tercera entrega de The Mandalorian y la inminencia del estreno de Obi-Wan Kenobi. Mientras que de la quinta entrega del arqueólogo interpretado por Harrison Ford no tuvimos más que un póster, Willow regresó por todo lo alto a través del tráiler oficial de su serie-secuela, que verá la luz en Disney+.

A finales de los 80 la recepción de Willow quedó lejos del fenómeno de Star Wars e Indiana Jones, pero la simpatía de la propuesta en combinación a la presencia de Warwick Davis y Val Kilmer no tardó en convertirlo en una película muy querida generacionalmente, hasta el punto de que según tomaba forma Disney+, la Casa del Ratón resolvía darle una secuela tardía. Dicho proyecto, en su fase inicial, tuvo a John M. Chu (Crazy Rich Asians, En un barrio de Nueva York) como director, pero este terminó siendo sustituido por el mismo Jonathan Entwistle de Esta mierda me supera o The End of the F***ing World. En el panel de la Star Wars Celebration, sin embargo, destacaron otros nombres.

La serie de Willow fue presentada por el guionista Jonathan Kasdan, el citado Ron Howard en calidad de productor, la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy y Warwick Davis, que retoma su papel en la serie 34 años después. “Es un sueño volver a este personaje. Hacer esta película fue una de las mejores experiencias de mi vida”, aseguró Davis, cuya voz guía el tráiler paralelamente a la memorable música de James Horner. En la serie de Willow no vuelve Val Kilmer como Madmartigan, pero a cambio el pequeño hechicero interpretado por Davis es acompañado en su aventura por varios nuevos héroes, dando forma un reparto donde destacan Ellie Bamber, Tony Revolori o Erin Kellyman (vistos estos últimos en Spider-Man y en Falcon y el Soldado de Invierno).

“Hacia lo desconocido, ahí es donde debemos ir”, dice Willow en el tráiler. La próxima serie de Disney+ narra cómo una princesa se embarca en una misión para rescatar a su hermano gemelo, y para cumplir su cometido recluta a varios héroes entre los que se encuentra Willow. Esta esperada ficción llegará al streaming este 30 de noviembre, y puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

