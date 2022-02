Tráiler de 'WeCrashed': el auge y caída de WeWork con Jared Leto y Anne Hathaway

Apple TV+ sigue ampliando su suculento catálogo de series con una nueva y potente apuesta, WeCrashed, protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway. Las estrellas de Hollywood son las encargadas de llevar a la pantalla esta adaptación del exitoso podcast WeCrased: The Rise and Fall of WeWork, que en su lanzamiento a principios de 2020 se proponía narrar la turbulenta trayectoria de WeWork, start-up dedicada al negocio inmobiliario y a la creación de espacios de coworking a lo largo del mundo.

La plataforma acaba de lanzar el tráiler de la miniserie, que se estrenará el próximo 18 de marzo:

WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de 47 mil millones de dólares en menos de una década. Después, en menos de un año, su valor se desplomó. Un gran auge seguido de una catastrófica caída de la que aun hoy se siguen viendo consecuencias, con miles de despidos y pérdidas millonarias.

El citado podcast describía cómo se había llegado a este punto, haciendo pie especialmente en el narcisismo e impulsividad de los implicados. La miniserie que adaptará el programa estará escrita por los relativamente desconocidos Lee Eisenberg y Drew Crevello. Kyle Marvin, America Ferrera y O-T Fagbenle también forman parte del reparto junto a Leto y Hathaway.

