Hollywood contra el cambio climático: tráiler de 'Un futuro desafiante' con Meryl Streep

En los primeros días del coronavirus mucha gente redescubrió Contagio, dirigida por Steven Soderbergh en 2011. El film especulaba, con rigor científico y sin melodramatismos, sobre qué ocurriría si el mundo enfrentaba una pandemia, y se ajustaba a la actualidad gracias a la inteligencia de su guionista, Scott Z. Burns. Hoy el mundo parece dejar atrás el COVID-19, pero tiene frente a sí otra acuciante amenaza: el cambio climático, que también ha movido reflexiones por parte de Burns.

El guionista de Contagio ha fraguado junto a Apple TV+ una serie que aborda de forma íntegra el calentamiento global, remitiéndose a unos cuantos años en adelante cuando la crisis exige de una vez por todas que los ciudadanos del mundo tomen partido. “La batalla entre el coraje y la complacencia se vuelve impostergable”, leemos en la sinopsis de Extrapolations, que en España tendrá por título Un futuro desafiante. La serie “presenta un futuro cercano donde los efectos desastrosos del cambio climático se han integrado en nuestra vida cotidiana”`, y varios personajes han de tomar decisiones clave.

Decisiones concernientes a un momento en el que “el planeta está cambiando más rápido que la población”. Un futuro desafiante es, por todo ello, una llamada pública de atención a prevenir el impacto del cambio climático, y siendo una empresa tan encomiable Apple y Burns han conseguido reclutar a múltiples estrellas de Hollywood. Un futuro cercano narrará ocho historias entrelazadas a lo largo de su emisión, y dichas historias estarán protagonizadas por una parte considerable del star system concienciado, liderado por Meryl Streep.

Más allá de esta estrella multipremiada, en las filas de Un futuro desafiante vemos a Kit Harrington, Daveed Diggs (visto en una serie de preocupaciones similares, Snowpiercer), Matthew Rhys, Sienna Miller, Heather Graham, David Schwimmer, Keri Russell, Gemma Chan o Eiza González. Pero cojamos aire que la lista continúa: están también Edward Norton (visto recientemente en Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion) y Judd Hirsch, que hoy aspira al Oscar por Los Fabelman.

Cierran Michael Gandolfini (Santos criminales), Marion Cotillard, Indira Varma, Tobey Maguire, Diane Lane y Murray Bartlett, que hace poco apareció en el aclamado tercer episodio de The Last of Us. La mitad de Hollywood ha querido acudir a la llamada de Burns, y Un futuro desafiante verá la luz en Apple TV+ este 17 de marzo. A partir de ahí emitirá un episodio todos los viernes hasta concluir su andadura el 21 de abril.

Puedes ver el tráiler en español bajo estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.